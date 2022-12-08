Угорщина скасовує ліміт цін на пальне

Прем'єр-міністр Віктор Орбан скасовує політику утримання цін, оскільки вартість імпорту різко зросла після того, як російські санкції підірвали ринок, повідомляє Financial Times.

Угорщина зняла обмеження на ціни на бензин і дизельне пальне після того, як дефіцит поставок спричинив паніку закупівель і поставив під загрозу здатність країни поповнити запаси надзвичайних ситуацій, заявив уряд.

Цінові обмеження, запроваджені прем'єр-міністром Віктором Орбаном 13 місяців тому, коли ціни на паливо зросли по всій Європі, стали неспроможними після того, як витрати на імпорт нафтопродуктів різко зросли через санкції ЄС щодо російської нафти.

Обмеження, які встановлюють ціни на колонках на рівні приблизно 1,20 євро за літр - найнижчий рівень у ЄС - завадили імпортерам отримати прибуток. Втрата імпорту та технічні труднощі, які вдвічі скоротили внутрішнє виробництво на нафтопереробному заводі національної нафтової компанії MOL поблизу Будапешта, залишили Угорщину приблизно на третину звичайних поставок за останні тижні.

Рішення скасувати ліміт цін на пальне показує, як погіршення економічних перспектив чинить тиск на популістську економічну політику Орбана.

Виконавчий директор MOL Жолт Ернаді порівняв паливну кризу з дефіцитом нафти в 1970-х роках, сказавши, що штучно занижені ціни змусили людей накопичувати запаси та використовувати паливо необачно, що призвело до 45-відсоткового зростання попиту на паливо порівняно з минулим роком.

За словами Ернаді, скасування обмежень на ціни для відновлення імпорту є важливим зараз, оскільки Угорщина та інші країни ЄС готуються до початку заборони на імпорт російських нафтопродуктів у лютому. MOL постачає російську сиру нафтопереробні заводи в Будапешті та Братиславі, Словаччина.

Аналітики відзначають, що MOL переобладнає своє підприємство в Братиславі, щоб дозволити йому використовувати легшу нафту типу Brent як сировину, що дозволить їй збільшити експорт неросійських нафтопродуктів до Угорщини, відзначають аналітики.

«Європі в цілому не вистачає дизельного палива на 10 відсотків, що призведе до перебоїв у постачанні наступного року», - сказав нафтовий аналітик Erste Bank Тамаш Плецер. «Угорщині не вистачає 30 відсотків, але Братислава може легко її забезпечити», - додає він.

