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ЄС не зміг затвердити приєднання Болгарії та Румунії до Шенгенської зони
16:58 08.12.2022 |
Глави МВС країн ЄС не змогли затвердити приєднання Болгарії та Румунії до Шенгенської, але погодилися на приєднання Хорватії.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Digi24.
Проти вступу Румунії і Болгарії до Шенгенської зони проголосували Австрія і Нідерланди. Водночас міністри схвалили приєднання Хорватії до Шенгену.
Нідерланди уточнили, що не виступають проти Румунії, а лише проти Болгарії, але оскільки ухвалювалися два окремі рішення, одне щодо Хорватії, друге - щодо Болгарії і Румунії, то їх голос також був проти.
"Шенгенська зона розширюється вперше за понад десятиліття завдяки чеському головуванню. Міністри схвалили членство Хорватії з 1 січня 2023 року!" - йдеться у Twitter чеського головування в Раді ЄС.
"Румунія і Болгарія, на мою думку, готові стати членами Шенгенської зони. Я вдячний цим країнам за всю роботу, яку вони зробили протягом останнього року і місяця. Я переконаний, що їх час прийде скоро" - сказав глава МВС Чехії Віт Ракушан.
Єврокомісарка з питань внутрішніх справ Ілва Йоганссон заявила про розчарування тим, що не вдалося затвердити приєднання Болгарії та Румунії, однак заявила, що Єврокомісія продовжить працювати над тим, щоб ці країни все ж приєдналися до Шенгену якомога швидше.
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