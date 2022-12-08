ЄС не зміг затвердити приєднання Болгарії та Румунії до Шенгенської зони

Глави МВС країн ЄС не змогли затвердити приєднання Болгарії та Румунії до Шенгенської, але погодилися на приєднання Хорватії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Digi24.

Проти вступу Румунії і Болгарії до Шенгенської зони проголосували Австрія і Нідерланди. Водночас міністри схвалили приєднання Хорватії до Шенгену.

Нідерланди уточнили, що не виступають проти Румунії, а лише проти Болгарії, але оскільки ухвалювалися два окремі рішення, одне щодо Хорватії, друге - щодо Болгарії і Румунії, то їх голос також був проти.

"Шенгенська зона розширюється вперше за понад десятиліття завдяки чеському головуванню. Міністри схвалили членство Хорватії з 1 січня 2023 року!" - йдеться у Twitter чеського головування в Раді ЄС.

"Румунія і Болгарія, на мою думку, готові стати членами Шенгенської зони. Я вдячний цим країнам за всю роботу, яку вони зробили протягом останнього року і місяця. Я переконаний, що їх час прийде скоро" - сказав глава МВС Чехії Віт Ракушан.

Єврокомісарка з питань внутрішніх справ Ілва Йоганссон заявила про розчарування тим, що не вдалося затвердити приєднання Болгарії та Румунії, однак заявила, що Єврокомісія продовжить працювати над тим, щоб ці країни все ж приєдналися до Шенгену якомога швидше.