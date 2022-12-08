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Росія обміняла американську баскетболістку Грайнер на торговця зброєю Бута
16:18 08.12.2022 |
США і Росія домовилися про обмін ув'язненої американської баскетболістки Брітні Грайнер на відомого торговця зброєю Віктора Бута, який 12 років відбуває ув'язнення в США.
Повідомляється, що Бут уже повернувся до Росії. За даними російського МЗС, обмін відбувся в аеропорту Абу-Дабі.
Грайнер затримали в московському аеропорту в лютому за зберігання олії канабісу.
Раніше США заявили, що готові організувати обмін, щоб звільнити американську баскетболістку.
Адміністрація Байдена запропонувала обмін, знаючи, що Москва давно домагалася звільнення Бута.
Хто такий Віктор Бут
Колишнього офіцера радянських ВПС Віктора Бута екстрадували з Таїланду до США в 2010 році після спецоперації Агентства США із боротьби з наркотиками (DEA).
Бут - один із найбільш відомих торговців зброєю, його "подвиги" надихнули голлівудські фільми, які дали йому прізвиська "торговець смертю" та "збройовий барон".
Його засудили до 25 років ув'язнення після того, як його визнали винним у змові з метою вбивства американців та офіційних осіб США, постачанні зенітних ракет і пособництві терористичній організації.
Він стверджував, що він просто підприємець із законним міжнародним транспортним бізнесом, неправомірно звинувачений у спробі озброїти південноамериканських повстанців - жертв політичних махінацій США.
Але суд присяжних у Нью-Йорку не повірив його історії.
Справа Брітні Грайнер
Грайнер заарештували у підмосковному аеропорту в лютому, коли в її сумці знайшли картриджі, що містили медичну марихуану.
Вона сказала, що зробила "чесну помилку", але на початку листопада програла апеляцію на вирок, і деякий час було незрозуміло, куди її відправили відбувати дев'ятирічний термін.
Її утримували у жіночій виправній колонії ІК-2 у віддаленому селі Явас у Мордовії, за 500 км на південний схід від столиці.
У російській колонії перебуває ще один громадян США, переговори про обмін якого, за даними ЗМІ, ведуть Росія та США. Це колишній морський піхотинець Пол Вілан, засуджений до 16 років колонії за звинуваченням у шпигунстві.
Вілан, засуджений як американський шпигун, відбуває термін у російському виправно-трудовому таборі.
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