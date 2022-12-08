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АНАЛІТИКА

Низка західних посадовців звинувачують Туреччину у зриві поставок нафти – ЗМІ

 

Західні посадовці звинуватили Туреччину у зриві поставок нафти з Чорного моря - вони стверджують, що не було жодних підстав для блокування руху через протоки Босфору і Дарданелли.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на слова неназваних західних посадовців, залучених до розробки стелі цін на російську нафту.

Наразі щонайменше 22 танкери з нафтою не можуть перетнути турецькі води через побоювання Анкари, що поставки можуть бути незастрахованими. Такі побоювання виникли через правила, які забороняють танкерам з російською нафтою отримати доступ до європейського морського страхування, якщо нафта не продається в межах встановленої стелі - за ціною 60 дол за барель або нижче.

Проте два західних чиновника заявили, що судна, більшість з яких завантажені нафтою з Казахстану, а не Росії, повинні бути пропущені. 

"Схоже, що всі, крім одного з приблизно 20 завантажених танкерів, які очікують на перетин проток, перевозять нафту казахстанського походження", - сказав один зі співрозмовників видання. "Ці вантажі не будуть підпадати під обмеження ціни за будь-якого сценарію, і не повинно бути ніяких змін в статусі їх страхування від казахстанських поставок в попередні тижні або місяці".

Нафта, видобута в Казахстані, експортується по трубопроводу через Росію в порти на чорноморському узбережжі РФ, де вона завантажується на танкери для поставки через Турецькі протоки в Середземне море. Такий рух не обмежений західними санкціями проти Росії.

Туреччина заявила, що обмеження цін G7 збільшило ризики незастрахованих суден в її водах і попросила, щоб всі танкери з нафтою, які перетинають турецькі протоки, довели, що вони мають дійсну страховку для покриття таких інцидентів, як розливи нафти і зіткнення суден.
За матеріалами: Економічна правда
 

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