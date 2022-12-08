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Угорщина виступила проти нового пакета санкцій ЄС щодо РФ – FT
14:02 08.12.2022 |
Угорщина на зустрічі послів країн ЄС виступила проти запланованого нового пакета антиросійських санкцій.
Про це повідомило у четвер видання Financial Times із посиланням на джерела, пише "Європейська правда".
"На зустрічі послів країн ЄС, що відбулася вчора, Угорщина, яка вже наклала у вівторок вето на пакет допомоги Україні в розмірі 18 млрд євро, виступила проти нового пакета санкцій проти Росії і пропозиції подвоїти фонд ЄС для надання зброї Україні та іншим країнам", - йдеться у публікації.
"Вони поводяться складно скрізь, де тільки можна. Це стає досить передбачуваним", - прокоментував високопосадовець ЄС, поінформований про перебіг зустрічей.
Нагадаємо, через відмову Брюсселя надати Угорщині частину коштів з фондів ЄС через проблеми з верховенством права Будапешт накладає право вето на рішення, що вимагають одностайності всіх 27 держав-членів.
7 грудня в середу Єврокомісія оголосила про дев'ятий пакет санкцій проти Росії за розв'язану нею війну, який пропонує затвердити країнам-членам.
До санкційного списку пропонують додати близько 200 фізичних осіб та компаній, серед яких військові, представники оборонпрому, члени Держдуми і Ради Федерації, міністри, губернатори й політики.
Єврокомісія пропонує санкції проти ще трьох російських банків та додаткові експортні обмеження для товарів подвійного призначення.
Єврокомісія також підготувала заходи для ускладнення Росії доступу до безпілотників.
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