В Ірані стратили учасника протестів

Іран у четвер, 8 грудня, стратив протестувальника, якого раніше визнали винним у пораненні ножем охоронця і перекритті однієї з вулиць у столиці Тегерані, повідомила напівдержавна інформаційна агенція Tasnim. Агентство ідентифікувало особу страченого як Мохсена Шекарі, однак жодних інших подробиць у повідомленні не надало.

Тим часом інформагенція Mizan повідомила, що Шекарі був заарештований 25 вересня, а потім засуджений 20 листопада за звинуваченням у "мохаребе", що на фарсі означає "ведення війни проти Бога". Це звинувачення застосовується з 1979 року та передбачає смертну кару.

Раніше цього тижня речник іранської судової влади Масуд Сетаєші оголосив, що п'ять осіб, обвинувачених у вбивстві члена ополчення "Басідж" Рухолли Аджаміана, були засуджені до смертної кари за вироком, який вони можуть оскаржити в апеляційному порядку.

Правозахисники вимагають припинити страти протестувальників

Тим часом правозахисна організація Amnesty International заявила, що іранська влада домагається смертної кари щонайменше для 21 людини в рамках того, що вона назвала "фіктивними судовими процесами, покликаними залякати учасників народного повстання, яке охопило Іран". "Іранська влада повинна негайно скасувати всі смертні вироки, утриматися від домагань ухвалення смертних вироків і зняти всі звинувачення проти тих, хто був заарештований у зв'язку з їхньою мирною участю в протестах", - йдеться в заяві правозахисників.

З осудом цієї страти та вимогою швидкої міжнародної реакції виступила й розташована в Осло правозахисна іранська організація Iran Human Rights. "Страта Мохсена Шекарі повинна викликати сильну реакцію, інакше ми будемо стикатися зі щоденними стратами протестувальників. Ця страта повинна мати швидкі практичні наслідки на міжнародному рівні", - написав керівник організації Махмуд Амірі-Могаддам у Twitter.

Натомість Корпус вартових ісламської революції 5 грудня похвалив судову владу Ірану за її жорстку позицію і закликав її швидко та рішуче ухвалювати рішення щодо підсудних, звинувачених у "злочинах проти безпеки нації та ісламу", передає агентство Reuters.

Іран є одним з головних світових лідерів серед країн, що застосовують смертну кару. Зазвичай в'язнів страчують через повішення. Amnesty International вже заявила, що отримала документ, підписаний одним з високопоставлених командирів іранської поліції, в якому міститься прохання "завершити страту одного ув'язненого в найкоротші терміни" і виконати його смертний вирок публічно в якості "щирого жесту щодо сил безпеки".

Масові протести в Ірані

Нагадаємо, масові протести в Ірані розпочалися після того, як так звана "поліція моралі" в середині вересня затримала за "неправильне носіння хіджабу" 22-річну Махсу Аміні. Невдовзі вона була госпіталізована, а за кілька днів - померла. За офіційною версією влади, причиною смерті стали наслідки хірургічної операції з видалення пухлини мозку, зробленої їй у віці восьми років. Рідні ж стверджують, що вона мала чудовий стан здоров'я до затримання, а причиною смерті стали побої поліцією.

Протести розпочалися в день похорону дівчини й згодом поширилися на всю країну. Їхньою початковою метою було домогтися справедливості та притягнення до відповідальності винних у смерті Аміні. Учасниці протестів, спалювали хіджаби та обрізали волосся, протестуючи таким чином також і проти закону про носіння хіджабу жінками, який діє в країні з 1983 року.

Однак після жорстких дій влади з придушення протестів вони набули антиурядового характеру. Дотепер влада затримала понад 18 тисяч осіб і ухвалила кілька смертних вироків протестувальникам.