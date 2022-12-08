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АНАЛІТИКА

Зростання економіки єврозони влітку перевищило очікування

 

ВВП країн єврозони зріс у третьому кварталі цього року на 0,3 відсотка порівняно з другим кварталом. Про це у середу, 7 грудня, повідомило європейське статистичне відомство Eurostat. Раніше експерти Eurostat виходили з очікувань зростання 0,2 відсотка.

Економіка Німеччини при цьому зростала швидше за середнє значення по єврозоні - у третьому кварталі зафіксовано зростання на рівні 0,4 відсотка. У той час, як, наприклад, в Естонії ВВП зменшився на 1,8 відсотка.

Аналітики зазначають, що зростання економіки в єврозоні уповільнюється і змінюється рецесією - воно вже сповільнилося порівняно з весняними показниками. Рецесію цієї зими нещодавно спрогнозував і єврокомісар з економіки Паоло Джентілоні. За його словами, економіка не покаже зростання до весни.

2023 рік, за прогнозами Єврокомісії, буде складним - ВВП єврозони зросте, згідно з прогнозами, лише на 0,3 відсотка, а у Німеччині взагалі очікується падіння на 0,6 відсотка.

Попри труднощі з економікою, ринок праці залишається стабільним і, судячи з кількості працевлаштованого населення в країнах єврозони - 164,5 мільйона осіб у третьому кварталі 2022 року, - перевищив показники, зафіксовані до пандемії коронавірусу. Кількість людей з роботою в країнах єврозони зросла у третьому кварталі на 0,3 відсотка порівняно з другим кварталом.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: ЄС
 

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