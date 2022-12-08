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АНАЛІТИКА

Деякі країни ЄС вимагають змінити санкції щодо російського продовольства – ЗМІ

 

Низка країн-членів ЄС закликають переглянути санкції блоку проти РФ і зробити винятки для поставок російської агропродукції більш чіткими, нібито чинні правила затримують поставки до бідних країн. 

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на позиційний документ у розпорядженні редакції.

Згідно документу, Німеччина, Франція і Нідерланди є одними з країн, які закликають Європейську комісію внести поправку, що уточнює санкції щодо експорту продовольства з Росії.

Хоча Єврокомісія раніше надала рекомендації країнам ЄС, згідно яких операції з російським зерном і добривами, уряди і транспортні оператори заявили, що вони недостатньо чіткі, щоб гарантувати правовий захист. 

"Поточна правова ситуація сприяє критиці того, що санкції перешкоджають торгівлі продовольством і добривами", - йдеться в документі. Серед підписантів також є Іспанія, Бельгія і Португалія. 

У документі стверджується, що вантажі подекуди затримуються в європейських портах довше, ніж це необхідно, оскільки компанії побоюються брати участь в операціях з російськими групами, які належать особам, що перебувають під санкціями. Наприклад - виробники аміаку "Тольяттіазот" російського олігарха Дмітрія Мазепіна та "Міндобрива" олігарха Аркадія Ротенберга.

Фінансові установи, страховики, транспортники та оптовики неохоче беруть участь у комерційних угодах з експорту російських продуктів харчування та добрив, порушуючи ланцюги поставок, йдеться в документі.

Єврокомісія, натомість, наполягає на тому, що санкції не були спрямовані на торгівлю сільськогосподарськими та харчовими продуктами, зокрема пшеницею і добривами. 

Держави-члени ЄС, що розробляли звернення, вказали на угоду, укладену за посередництва ООН на поставку десятків тисяч тонн добрив від російського "Уралхіму", які були затримані в портах ЄС. 

"Це перешкоджає нашим твердженням щодо ініціатив ЄС та країн-членів зі сприяння продовольчій безпеці і, особливо, наших ініціатив щодо кризи з добривами", - йдеться у документі.

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: ЄС, Росія
 

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