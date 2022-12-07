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США внесли в «чорний список» понад 10 компаній з РФ і Європи, які допомагають російській армії
21:35 07.12.2022 |
Міністерство торгівлі США в середу додало 24 компанії до "чорного списку" експортного контролю через підтримку військової або оборонно-промислової бази Росії, ядерної діяльності Пакистану або постачання Ірану електроніки.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
До "чорного списку" з міркувань національної безпеки та зовнішньої політики США були додані компанії з Латвії, Пакистану, Росії, Сінгапуру та Швейцарії. Більшість із них потрапили під експортний контроль за підтримку російського оборонного сектора.
Це зокрема латвійська Fiber Optic Solutions, яка виробляє волоконно-оптичні гіроскопи та інше обладнання, і російська AO Kraftway Corporation PSC, яка називає себе однією з найбільших російських ІТ-компаній.
До списку також увійшли російські АТ "Науково-дослідний центр електронних обчислювальних машин", ТОВ "Фіберсенс", науково-виробнича компанія "Оптолін", АТ ПКК "Міландр", ТОВ "Міландр ЕК", АТ "Міландр МТП", ТОВ "Мілур ІС", ТОВ "Мікроелектронний виробничий комплекс (МПК) "Міландр", АТ "Руселектроніка" та швейцарська компанія Milur SA.
Сполучені Штати використовують заходи експортного контролю для покарання компаній, які підтримують російську оборонну промисловість, та для обмеження експорту іноземних технологій у Росію з початку повномасштабної російської агресії в Україні.
Такі обмеження передбачають, що постачальники американських товарів повинні отримати спеціальну ліцензію, перш ніж здійснювати поставки компаніям, доданим до "чорного списку".
На початку листопада міністерство фінансів США оголосило про санкції проти транснаціональної мережі із 42 фізичних та юридичних осіб, яка закуповувала технології для військово-промислового комплексу Росії.
Раніше міністерка фінансів США Джанет Єллен заявила, що деякі санкції щодо Росії можуть залишатися в силі навіть після будь-якої можливої мирної угоди з Україною.
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