Фінансові новини
- |
- 07.12.22
- |
- 21:55
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У Фінляндії підтвердили зв'язок семи конфіскованих яхт із підсанкційними росіянами
21:31 07.12.2022 |
Митна служба Фінляндії завершила розслідування щодо понад 20 яхт, які були конфісковані у зв'язку із запровадженими Європейським Союзом санкцій проти Росії через повномасштабне вторгнення в Україну.
Про це повідомляє "Європейська правда".
За результатами перевірки вісім яхт, щодо яких ведеться розслідування, були передані правоохоронним органам, чотири стали предметом податкових перевірок, ще дві - передали для кримінальних розслідувань.
Як зазначив керівник департаменту контролю фінської Митної служби Самі Ракшит, власність яхт була оформлена через ланцюжки підставних компаній і податкові гавані, що ускладнювало розслідування.
"У семи випадках наші подальші розслідування показали, що за цими суднами можуть стояти особи, які перебувають у санкційних списках ЄС. Крім того, ми також передали одне судно до правоохоронних органів за результатами податкової перевірки", - зазначив він.
Секторальні санкції ЄС, запроваджені проти Росії у зв'язку з агресією проти України, охоплюють усі плавзасоби та морську техніку та забороняють її експорт до РФ.
У зв'язку з ними фінська митниця ще в березні заарештувала 21 яхту, щоб з'ясувати, чи пов'язані їхні власники з фізичними або юридичними особами, включеними до санкційних списків ЄС. Ще шість яхт були конфісковані влітку.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський став людиною року за версією Time
|Знищити УПЦ. Чи чекає на Україну релігійна війна
|Угорщина заблокувала виділення Україні EUR18 млрд макрофіну у 2023 році. ЄС продовжить шукати рішення
|Повернути території, захоплені після 24 лютого: Блінкен про допомогу США Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Єврокомісія підготувала 9-й пакет санкцій проти РФ: ще три банки, 200 осіб та обмеження експорту
|США внесли в «чорний список» понад 10 компаній з РФ і Європи, які допомагають російській армії
|У Фінляндії підтвердили зв'язок семи конфіскованих яхт із підсанкційними росіянами
|Німеччина передала Україні бронеавтомобілі Dingo, анонсувала додаткові САУ калібру 155 мм
|Південна Корея передала Україні пікапи та екскаватори
|Уряд США дозволив продаж Туреччині винищувачів F-16
Бізнес
|Ілон Маск анонсував перше вживлення чіпа в мозок людини
|Міжнародний експеримент із чотириденним робочим тижнем визнали успіхом: задоволені всі
|Препарат леканемаб став проривом у лікуванні хвороби Альцгеймера
|Corning анонсувала захисне скло Gorilla Glass Victus 2, здатне виживати під час падіння на бетон з висоти до 1 метра
|Засновник Alibaba переїхав до Японії через тиск китайської влади, - Financial Times
|Starlink підвищує абонплату для українців з $60 до $75 на місяць, а вартість обладнання — з $600 до $700
|Nissan представив нове покоління мінівена Serena