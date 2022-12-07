У Фінляндії підтвердили зв'язок семи конфіскованих яхт із підсанкційними росіянами

Митна служба Фінляндії завершила розслідування щодо понад 20 яхт, які були конфісковані у зв'язку із запровадженими Європейським Союзом санкцій проти Росії через повномасштабне вторгнення в Україну.

Про це повідомляє "Європейська правда".

За результатами перевірки вісім яхт, щодо яких ведеться розслідування, були передані правоохоронним органам, чотири стали предметом податкових перевірок, ще дві - передали для кримінальних розслідувань.

Як зазначив керівник департаменту контролю фінської Митної служби Самі Ракшит, власність яхт була оформлена через ланцюжки підставних компаній і податкові гавані, що ускладнювало розслідування.

"У семи випадках наші подальші розслідування показали, що за цими суднами можуть стояти особи, які перебувають у санкційних списках ЄС. Крім того, ми також передали одне судно до правоохоронних органів за результатами податкової перевірки", - зазначив він.

Секторальні санкції ЄС, запроваджені проти Росії у зв'язку з агресією проти України, охоплюють усі плавзасоби та морську техніку та забороняють її експорт до РФ.

У зв'язку з ними фінська митниця ще в березні заарештувала 21 яхту, щоб з'ясувати, чи пов'язані їхні власники з фізичними або юридичними особами, включеними до санкційних списків ЄС. Ще шість яхт були конфісковані влітку.