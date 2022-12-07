Уряд США дозволив продаж Туреччині винищувачів F-16

США дозволили продаж винищувачів F-16 Туреччині. Із фінальної редакції закону про дозвіл на національну оборону (NDAA), який включає оборонний бюджет США на 2023 рік, вилучили статті на це обмеження.

Про це повідомляє Мілітарний з посиланням на текст закону про дозвіл на національну оборону США.

Комітет конференції, до складу якого входять сенатори та представники обох палат Конгресу США, доопрацював законопроект NDAA, який передбачає оборонний бюджет вартістю 857 мільярдів доларів.

Статті, які стосувалися продажу винищувачів Туреччині, вилучили після того, як подібні положення, раніше представлені сенатором Нью-Джерсі Бобом Менендесом і сенатором Меріленда Крісом ван Холленом, не були включені в сенатську версію законопроекту NDAA.

Із зазначеними доповненнями, раніше прийнятими в Палаті представників, було передбачено, що нові продажі F-16 та комплекти модернізації F-16 Туреччині будуть заблоковані в рамках закону про контроль за експортом озброєнь. Виключення цієї статті було можливим за умови дотримання наступних пунктів:

«Президент може відмовитися від цієї статті після того, як відповідним комітетам Сенату та Палати представників будуть представлені конкретні кроки для забезпечення того, щоб продаж, про який йде мова, не торкався важливих інтересів національної безпеки Сполучених Штатів, і що ця зброя не буде повторно порушувати повітряний простір Греції"

Зазначається, що на цей крок з боку Конгресу вплинули зусилля турецьких дипломатів і МЗС Туреччини у Вашингтоні.

Туреччина планує купити в США 40 нових винищувачів F-16 Block 70 і комплекти модернізації для 79 літаків, які вже має на озброєнні.

F-16

F-16 Fighting Falcon - американський багатоцільовий легкий винищувач четвертого покоління компанії Lockheed Martin. За його універсальність та відносно невисоку вартість F-16 вважають наймасовішим винищувачем четвертого покоління в світі.

На сьогоднішній день, згідно публічних даних, на озброєнні Туреччини знаходиться близько 260 бортів різних модифікацій, у тому числі F-16C Block 30, F-16C Block 50, F-16D Block 30 та F-16D Block 50.

Остання модернізація винищувача у версії Block 70/72 була представлена у 2015 році. У рамках модернізації оновили електронну компоненту винищувача - він отримав нову бортову РЛС з активною фазованою решіткою - APG-83 (SABR), яка може виявляти та ідентифікувати цілі в повітрі та на землі на далеких відстанях, а також бортовий комплекс радіоелектронної боротьби із системами постановки перешкод, нашлемну систему цілевказівок, апаратуру передачі даних за стандартом Link 16 та інші локальні оновлення.

Електронна компонента винищувача F-16 у версії Block 70/72 оцінюється ідентичною за можливостями до бортової електроніки винищувачів 5 покоління F-22 та F-35.