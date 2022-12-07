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Росію виключили з Парламентської асамблеї Організації Чорноморського економічного співробітництва
18:01 07.12.2022 |
Про це повідомив народний депутат від "Слуги народу" Олександр Маріковський у Facebook.
"Щойно ми - депутати від Верховної Ради України, що зараз воюємо на найбільш проросійському міжнародному майданчику - асамблеї ПАЧЕС, витравили тварюк з цієї організації. Ми командою на чолі з Анною Пуртовою щойно зробили неймовірне!" - йдеться у дописі.
Як повідомляє interfax.ru, у відповідь на це голова комітету Держдуми щодо розвитку громадянського суспільства, в.о. керівника постійної делегації Федеральних зборів РФ у ПАЧЕС Ольга Тимофєєва заявила про рішення призупинити виплату внесків РФ до асамблеї.
"Зараз ми ухвалюємо рішення тимчасово призупинити сплату членських внесків до відновлення здорового глузду. У ПАЧЕС його було повністю порушено", - зазначила вона.
Парламентська асамблея Організації Чорноморського економічного співробітництва (ПАЧЕС) була створена 26 лютого 1993 року. До її складу після виключення Росії входять 12 країн: Албанія, Азербайджан, Болгарія, Вірменія, Греція, Грузія, Македонія, Молдова, Румунія, Росія, Сербія, Туреччина та Україна.
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