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Єврокомісія виділить 13,5 млрд євро на наукові дослідження та інновації на 2023-2024 роки
17:24 07.12.2022 |
Єврокомісія (ЄК) затвердила у вівторок робочу програму Horizon Europe на 2023-2024 роки, яка передбачає виділення майже 13,5 млрд євро для підтримки дослідників та новаторів у Європі.
Йдеться про пошуки "проривних рішень для екологічних, енергетичних, цифрових та геополітичних проблем".
"У межах більш широкої дослідницької та інноваційної програми ЄС Horizon Europe вартістю 95,5 млрд євро фінансування на 2023-2024 роки сприятиме досягненню ЄС своїх кліматичних цілей, підвищенню стійкості до зовнішніх впливів та розвитку базових цифрових технологій", - ідеться у комюніке Єврокомісії, оприлюдненому у Брюсселі.
У документі повідомляється, що також "буде розглянуто цілеспрямовані дії щодо підтримки України, підвищення економічної стійкості та сприяння стійкому відновленню після пандемії COVID-19".
У Брюсселі пояснили, що цільову допомогу Україні надають на додаток до 70 млн євро, призначених для спеціальних заходів, які вже розпочалися в 2022 році. Додаткова підтримка передбачає розширення доступу вчених з України до європейських дослідницьких інфраструктур, продовження допомоги українським ученим-медикам, сприяння боротьбі проти кліматичних змін та допомогу у реконструкції декількох українських міст за участю місії ЄС щодо кліматично нейтральних та "розумних" міст.
У комюніке ЄК також зазначається, що на проєкти боротьби зі зміною клімату та цифрової трансформації виділяють понад 42% бюджету робочої програми на 2023-2024 роки - 5,67 млрд євро. Майже 970 млн євро буде інвестовано, "щоб прискорити перехід до чистої енергії відповідно до європейського плану REPowerEU та підвищити енергетичну незалежність Європи".
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