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В'єтнам відмовляється від імпорту російської зброї, - Reuters
13:49 07.12.2022 |
В'єтнам швидко скорочує свою залежність від російської зброї та може розпочати експорт зброї місцевого виробництва з можливими покупцями в Африці, Азії та потенційно навіть у Москві.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Країна Південно-Східної Азії є одним із 20 найбільших покупців зброї у світі на тлі періодичної напруженості у відносинах з Китаєм, з річним бюджетом на імпорт зброї, який оцінюється приблизно в 1 млрд. доларів і зростатиме.
Історично більшість цих грошей йшла до Росії, яка протягом десятиліть була основним постачальником зброї та систем оборони В'єтнаму. Це зробило В'єтнам одним із найбільших покупців російської зброї, згідно з даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем світу (SIPRI), який відстежує глобальні військові витрати.
Але ситуація змінюється в міру того, як В'єтнам прагне стати самодостатнішим, отримати сучасне озброєння, яке Росія не може надати, і стикається з тиском Заходу, який вимагає скоротити закупівлю зброї у Москви на тлі її вторгнення в Україну.
Натомість В'єтнам звертається до постачальників з Європи, Східної Азії, Індії, Ізраїлю та США. За словами аналітиків та офіційних осіб, він також зміцнив свою внутрішню військову промисловість за підтримки Ізраїлю та інших партнерів та сподівається на експорт зброї.
Нгуен Те Фуонг, дослідник оборони В'єтнамського національного університету, сказав, що у жовтні навіть велися внутрішні дискусії про те, чи має країна продавати зброю Росії.
Диверсифікація
З четверга в країні проходитиме перша масштабна міжнародна виставка озброєнь, для участі в якій зареєструвалися понад 170 компаній з 30 країн, повідомило міністерство оборони.
До них входять західні компанії, такі як американський оборонний підрядник Lockheed Martin і французький Nexter, а також оборонні групи з Ізраїлю, Індії, Японії та Об'єднаних Арабських Еміратів.
Триденний захід у Ханої допоможе В'єтнаму "диверсифікувати канали закупівель та джерела технологій для виробництва військової техніки для армій країни та на експорт", йдеться у заяві міністерства.
В'єтнам веде переговори про можливі угоди щодо імпорту супутників та іншої продукції подвійного призначення від інших партнерів, окрім Росії.
Це прискорить тенденцію до зниження імпорту російської зброї, вартість якої минулого року впала до 72 млн доларів (30% від загального обсягу імпорту) з пікового рівня в 1 млрд доларів у 2014 році, який у тому році становив майже 90% від загального обсягу, за даними SIPRI.
За даними SIPRI, в останні роки В'єтнам закуповував військове спорядження у нових постачальників, включаючи США, Ізраїль, Нідерланди та Південну Корею.
З початку війни Росії проти України В'єтнам, схоже, прискорив диверсифікацію. За словами аналітиків, Індія, Ізраїль та країни Східної Європи краще позиціонуються як альтернативні постачальники, оскільки вони можуть постачати зброю, сумісну з російськими системами, які й досі становлять 80% арсеналу В'єтнаму.
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