У Чехії заявили про неготовність до переходу на євро

Чехія не готова відповідати критеріям для вступу в єврозону, і уряду країни поки що слід утриматися від визначення дати переходу на євро.

Про це йдеться в документі, представленому міністерством фінансів і Національним банком Чехії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Чехія, одна з семи країн ЄС, які не використовують спільну валюту ЄС, взяла на себе зобов'язання запровадити євро, коли приєдналася до блоку в 2004 році, хоча дата введення євро залишається за країнами-членами.

Але "дуже малоймовірно, що Чехія досягне контрольних показників будь-якого з Маастрихтських критеріїв в 2022 або 2023 році", йдеться в представленому в середу документі.

У листопаді прем'єр-міністр Петр Фіала підтвердив журналістам, що країна не перейде на євро при його нинішньому уряді, додавши, що він "не домовився про прийняття євро, тому що ми не вважаємо це реалістичним на даний момент".

Тим не менш, уряд хоче дозволити компаніям тримати свої рахунки в євро, додав він.