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АНАЛІТИКА

США і Британія створили енергопартнерство. Хочуть покінчити з залежністю Європи від Росії

 

США і Велика Британія у середу, 7 грудня, оголосили про створення партнерства, в рамках якого вони працюватимуть над зменшенням глобальної залежності від експорту російських енергоносіїв, стабілізацією енергоринків та активізацією співпраці в галузі енергоефективності, ядерної та відновлювальної енергетики. Про це йдеться на сайті британського уряду.

Для реалізації ініціативи буде створена спільна робоча група високого рівня. Хто її очолить, поки що не повідомляється.

У рамках партнерства США збираються експортувати принаймні 9-10 млрд куб. м зрідженого природного газу у 2023 році через британські термінали. Це вдвічі більше, ніж цього року.

Група також працюватиме над зменшенням глобальної залежності від нафти й газу з РФ.

Шлях до цього США і Британія бачать у покращенні енергоефективності, підтримці переходу на відновлювальні джерела енергії, прискорення розвитку водневих технологій в усьому світі та просування цивільної атомної енергії.

"Це партнерство знизить ціни для британських споживачів і допоможе раз і назавжди покінчити з залежністю Європи від російської енергії", - заявив прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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