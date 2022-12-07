Фінансові новини
- |
- 07.12.22
- |
- 10:17
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Комітети Конгресу США погодили військовий бюджет країни на 2023 рік із допомогою для України та посиленням у Європі
09:56 07.12.2022 |
Профільним комітетам Палати представників та Сенату США вдалося домовитися щодо проєкту оборонного бюджету країни на 2023 фінансовий рік на суму $847,3 млрд.
"Ми раді оголосити, що дійшли двопартійної, двопалатної згоди щодо закону про фінансування національної оборони цього року", - йдеться в поширеній заяві.
У ній комітети закликали Конгрес "швидко ухвалити проєкт закону, а президента - підписати його, коли він потрапить до нього на стіл".
У поясненнях до документа зазначено, що США виділять $6 млрд на Європейську ініціативу стримування (американська програма посилення військової присутності США в Європі - ІФ-У). У тексті наголошується, що це на $2,1 млрд більше за запит, що становив $3,9 млрд. Ухвалене рішення пояснюється тим, що "заснований на правилах міжнародний порядок стикається з викликами з боку Пекіна та Москви".
У проєкті документа пропонується запровадити санкції за участь у золотовалютних операціях із РФ. Крім того, заборона співпраці з Росією у військовій сфері продовжується ще на п'ять років.
У проєкті бюджету також передбачено "розширити та модифікувати ініціативу допомоги Україні у сфері безпеки", на що у 2023 році буде виділено додатково $800 млн.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Угорщина заблокувала виділення Україні EUR18 млрд макрофіну у 2023 році. ЄС продовжить шукати рішення
|Повернути території, захоплені після 24 лютого: Блінкен про допомогу США Україні
|Президент більше спілкується із західними журналістами, тому що ми залежні від постачання зброї з країн-партнерів - Никифоров
|Залужний привітав військових із Днем ЗСУ: Вірю в кожного з вас і в нашу перемогу
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|У Німеччині - масштабна спецоперація проти екстремістів, що хотіли штурмувати парламент і скинути владу
|Комітети Конгресу США погодили військовий бюджет країни на 2023 рік із допомогою для України та посиленням у Європі
|Армія США замінить вертольоти Black Hawk та Apache конвертопланами V-280 Valor
|США потроять виробництво 155-мм снарядів
|У Китаї продовжують пом'якшувати заходи щодо боротьби з COVID-19
|H&M закрив усі магазини в Росії
Бізнес
|Препарат леканемаб став проривом у лікуванні хвороби Альцгеймера
|Corning анонсувала захисне скло Gorilla Glass Victus 2, здатне виживати під час падіння на бетон з висоти до 1 метра
|Засновник Alibaba переїхав до Японії через тиск китайської влади, - Financial Times
|Starlink підвищує абонплату для українців з $60 до $75 на місяць, а вартість обладнання — з $600 до $700
|Nissan представив нове покоління мінівена Serena
|У США побудували найтонший у світі хмарочос
|Єврокомісія дозволила 4G та 5G на борту літаків – авіакомпанії забезпечать стільниковий зв’язок за допомогою технології пікосот