Армія США замінить вертольоти Black Hawk та Apache конвертопланами V-280 Valor

Компанія Bell виграла конкурс армії США на створення майбутнього штурмового гелікоптера великої дальності.

Як пише "Мілітанний", це стало наймасштабнішим рішенням служби з закупівель армії Сполучених Штатів за останні 40 років.

Про результати конкурсу повідомили в компанії Bell.

"Для нас велика честь, що армія США обрала Bell V-280 Valor штурмовим бортом нового покоління. Ми маємо намір вшанувати цю довіру, створивши справді чудову та трансформаційну платформу, яка б відповідала вимогам армії. Ми раді відіграти важливу роль у майбутньому армійської авіації", - сказав Скотт С. Доннеллі, голова правління та головний виконавчий директор Textron.

Bell V-280 Valor - конвертоплан третього покоління, розроблений компаніями Bell Helicopter та Lockheed Martin для Армії Сполучених Штатів за програмою «Вертикальний підйом майбутнього» (англ. Future Vertical Lift - FVL).





У виданні DefenseNews повідомляють, що угода на придбання конвертоплану наступного покоління коштує до 1,3 мільярда доларів США. Новий борт має замінити до 2000 універсальних Black Hawk і близько 1200 ударних вертольотів Apache приблизно до 2030 року.

Підкреслюють, що нове рішення не буде повною заміною існуючих вертольотів, але має виконувати роль "Чорного яструба", як основної "робочої конячки" армії США для транспортування військ та ударного гелікоптера Apache.

Cлужба закупівель хоче, щоб конвертоплан міг подолати понад 4500 км без дозаправки та був достатньо маневреним для роботи у гарячих точках.

Інженерно-виробничий процес та фаза низькошвидкісного виробництва можуть коштувати приблизно 7 мільярдів доларів.

Якщо буде придбано "повний комплект" конвертопланів, вартість програми впродовж всього терміну експлуатації може складати близько 70 млрд доларів. У цю суму враховані також потенційні іноземні військові продажі. Про це DefenseNews розповів виконавчий офіцер армійської програми з питань авіації генерал-майор Роб Баррі.

У компанії Bell підкреслили, що V-280 Valor був розроблений та випробуваний в рамках програми Joint Multi-Role Technology Demonstrator, яка розпочалася у 2013 році.

"V-280 просувався шляхом проєктування, виробництва та більш ніж трьох років суворих льотних випробувань, які надали велику кількість даних, що підтверджують технічні та експлуатаційні переваги літака для дальньої штурмової місії", - йдеться у повідомленні компанії.

У конкурсі на найкращий вертоліт нового покоління брали участь V-280 Valor від Bell та Defiant X від Sikorsky і Boeing.