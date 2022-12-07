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АНАЛІТИКА

У Китаї продовжують пом'якшувати заходи щодо боротьби з COVID-19

 

Влада Китаю оголосила про чергове пом'якшення заходів боротьби з коронавірусом COVID-19, зокрема, про зниження масштабів локдаунів, повідомляє в середу Associated Press.

Тепер на локдауни закриватимуть житлові поверхи та будівлі, а не окремі райони та квартали, як це було раніше. Також люди з позитивним тестом на COVID-19 зможуть самоізолюватись вдома, а не в переповнених польових лікарнях. Крім того, школи, в яких не було зафіксовано спалахів захворювання, мають повернутися до очного формату.

Раніше влада Китаю скасувала низку обмежень, прийнятих для стримування поширення вірусу, у тому числі у великих містах Гуанчжоу та Ченду. До цього в низці міст Китаю пройшли протести проти антикоронавірусних обмежень через політику "нульової терпимості" до COVID-19, якої дотримується влада. Повідомлялося про зіткнення між протестувальниками та співробітниками поліції в Гуанчжоу. У ВООЗ назвали вірним рішення Китаю послабити деякі заходи щодо боротьби з коронавірусом.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Китай
 

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