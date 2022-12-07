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АНАЛІТИКА

Бізнес-імперію Трампа визнали винною у шахрайстві

 

Суд присяжних Нью-Йорка визнав компанію Trump Organization 45-го президента винною в податкових злочинах, скоєних двома її колишніми працівниками - зокрема шахрайстві, змові, кримінальному податковому шахрайстві і фальсифікації ділової документації.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Washington Post.

Справа ґрунтувалася на свідченнях двох колишніх членів керівництва Trump Organization - фінансового директора Аллена Вайссельберга та менеджера з фінансових питань Джеффрі Макконні. Обоє під час свідчень визнали інкриміновані слідством злочини, пов'язані з фінансовим шахрайством. Оскільки Макконні був викликаний як свідок, він за законодавством Нью-Йорка отримав імунітет у справі.

У своїх свідченнях Вайссельберг детально розповів, як він із Макконні з 2005 по 2020 роки вводили в оману податкові органи штату Нью-Йорк і федеральної влади. Зокрема колишній фіндиректор Trump Organization визнав, що змовився з компанією для отримання незадекларованих вигод, таких як апартаменти в дорогому районі Мангеттена, розкішні автомобілі для себе й дружини та навчання в приватній школі для онуків.

Відповідачами у справі прокуратура визнала два підрозділи Trump Organization - Trump Corporation і Trump Payroll Corp. Обидва були визнані винними присяжними за всіма звинуваченнями. Тепер їм загрожує штраф у розмірі 1,6 мільйона доларів.

Сам Дональд Трамп у справі не фігурував у жодному статусі. Водночас прокуратура Мангеттена, яка її вела, у фінальному слові заявила, що він особисто знав про податкові махінації, які здійснювало керівництво Trump Organization. Сам він це заперечував.

Trump Organization - це бізнес-імперія Трампа, яка займається операціями з нерухомістю та готельним бізнесом і володіє гольф-курортом. Її штаб-квартира Trump Tower розташована в Нью-Йорку.

Водночас Трамп фігурує в іншому розслідуванні прокуратури штату Нью-Йорк, пов'язаному із податковим шахрайством. У разі доведення вини експрезиденту США та трьом його дітям загрожує штраф у 250 мільйонів доларів, заборона обіймати керівні посади в компаніях штату, а також заборона купувати там нерухомість протягом п'яти років.

Це не єдине гучне розслідування, в якому фігурує Трамп, що планує балотуватися в президенти США у 2024 році.

У Конгресі завершилося розслідування подій 6 січня 2021 року під Капітолієм, у якому Трампа можуть звинуватити в саботажі своїх обов'язків як верховного головнокомандувача. Є також підозри щодо можливого втручання Трампа в затвердження результатів президентських виборів у штаті Джорджія. Крім того, в серпні Федеральне бюро розслідувань здійснило обшуки в резиденції 45-го президента США в Мар-а-Лаґо, де він, імовірно, в порушення процедури тримав секретні документи. За це Трампу може загрожувати ув'язнення.
Ключові теги: США
 

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