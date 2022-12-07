Партія Байдена посилила позиції у Сенаті США після перемоги у штаті Джорджія

Демократ Рафаель Ворнок, який наразі є сенатором, переміг республіканця Гершела Вокера у другому турі проміжних виборів в американському штаті Джорджія і зміг переобратися до Сенату, посиливши позиції Демократичної партії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Перевага Ворнока була незначною. Після підрахунку 99% голосів він випереджав Вокера з перевагою 50,8% до 49,2%, згідно з даними компанії Edison Research.

Цей результат закріплює за Джорджією статус штату, який, безсумнівно, відіграватиме важливу роль на президентських виборах 2024 року. За останні два роки демократи виграли три перегони до Сенату в колишньому оплоті республіканців, а президент-демократ Джо Байден лідирував у штаті у 2020 році.

"Давайте трохи відсвяткуємо на цій горі. Давайте потанцюємо, бо ми на це заслуговуємо. Але завтра ми повернемося в долину, щоб виконати роботу", - сказав Ворнок, баптистський проповідник, радісному натовпу прихильників.

Поразка Вокера також є невдачею для Дональда Трампа, який прагне отримати номінацію від республіканців, щоб знову балотуватися в Білий дім у 2024 році. Колишній президент підтримав Вокера та десятки інших відомих республіканців на проміжних виборах цього року.

Наразі демократи претендують на більшість у 51 місце у 100-місному Сенаті, що дещо полегшить просування кандидатів Байдена на судові та адміністративні посади.

Багато законів все ще потребуватимуть підтримки республіканців. Але, маючи в запасі додатковий голос, демократи, можливо, тепер не завжди потребуватимуть співпраці сенаторів-центристів Джо Манчіна та Кірстен Сінеми, які часто розходилися зі своєю партією, коли демократи намагалися просунути амбітний законодавчий порядок денний Байдена протягом останніх двох років.

Однак вони зіткнуться з більш серйозною перешкодою в Палаті представників США після того, як республіканці здобули незначну перевагу 8 листопада, хоча і не досягли "червоної хвилі", яку дехто в партії прогнозував.