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H&M закрив усі магазини в Росії
08:49 07.12.2022 |
Шведський рітейлер H&M, власник другої за величиною в Європі мережі магазинів одягу, який працював в Росії з 2009 року, підтвердив закриття всіх російських магазинів після розпродажу залишків товарів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.
Повідомляється, що H&M закрив усі магазини мережі в Росії. Всього в країні налічувалося близько 150 магазинів бренду.
На початку березня компанія H&M повідомила, що призупиняє продажі своєї продукції в РФ через її вторгнення в Україну. Пізніше бренд оголосив про рішення остаточно залишити російський ринок.
У середині листопада товари бренду почав продавати російський маркетплейс Ozon.
Також повідомляється, що на місці магазинів H&M у Росії відкриються торгові точки місцевих і турецьких брендів, включно із Zarina, Befree, Koton і "Снігова королева".
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