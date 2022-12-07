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Глобальні грошові перекази зростуть на 5% у 2022 році - Світовий банк
22:17 06.12.2022 |
Обсяг грошових переказів у країни з низькими та середніми доходами (СНСД) населення цього року збільшиться на 5% і становитиме близько $626 млрд, прогнозує Світовий банк.
Темпи зростання суттєво сповільнилися після підвищення на 10,2% у 2021 році.
Грошові перекази є життєво важливим джерелом доходу домогосподарств у СНР. Вони сприяють зниженню бідності, покращують харчування та житлові умови, а також підвищують такі показники, як вага немовлят при народженні та зарахування до школи дітей із неблагополучних сімей, зазначається у повідомленні СБ.
На потоки грошових переказів у регіони, що розвиваються, в 2022 році вплинуло кілька факторів. Відкриття економік країн, що приймають, на тлі спаду пандемії COVID-19 сприяло працевлаштуванню мігрантів та їхньої здатності надавати підтримку своїм сім'ям на батьківщині. З іншого боку, зростання цін негативно позначилося на реальних доходах мігрантів.
Грошові перекази до Європи та Середньої Азії цього року, за прогнозом СБ, збільшилися на 10,3% (до $72 млрд), зокрема за рахунок підвищення цін на нафту. Зростання показника в Україні оцінено в 2%, що нижче за попередній прогноз, оскільки кошти для українців були відправлені до тих країн, які їх прийняли.
За оцінкою СБ, обсяг грошових переказів до країн Латинської Америки та Карибського басейну зріс на 9,3% (до $142 млрд), південної частини Азії - на 3,5% (до $163 млрд), Близького Сходу та Північної Африки - на 2, 5% (до $63 млрд), східної частини Азії та Тихоокеанського регіону - на 0,7% (до $134 млрд), держави Африки, розташовані на південь від Сахари, - на 5,2% (до $53 млрд).
У 2022 році вперше одна країна - Індія - зафіксує річний обсяг переказів вище за позначку $100 млрд, зазначається у звіті СБ.
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