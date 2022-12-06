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Макрон не бачить суперечностей у заяві щодо гарантій безпеки для РФ: «Не робіть з мухи слона»
16:17 06.12.2022 |
Президент Франції Еммануель Макрон закликав відкинути полеміку "там, де її немає" після своїх висловлювань про майбутні гарантії безпеки Росії, які були негативно сприйняті в Києві та Східній Європі.
Як повідомляє "Європейська правда", про це пише французьке Le Figaro.
"Я не думаю, що ми повинні робити з мухи слона, намагаючись побачити суперечності там, де їх немає", - сказав Макрон після прибуття на саміт ЄС-Балкани в Тирані.
Раніше Макрон заявив, що Захід повинен розглянути, як задовольнити потребу Росії в гарантіях безпеки, якщо Путін погодиться на переговори про припинення війни в Україні.
В МЗС Польщі критично поставились до заяв президента Франції Еммануеля Макрона, що нова архітектура безпеки має передбачати гарантії для РФ.
Глава міністерства закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто також не підтримав заяву президента Франції Еммануеля Макрона про гарантії безпеки для Росії.
"У ситуації, що склалася, нам потрібні гарантії саме проти Росії. Це стосується як України, так і інших країн", - заявив Хаавісто.
Прем'єрка Естонії Кая Каллас зазначила, що не хоче відповідати Макрону "через ЗМІ", оскільки Париж і Таллінн регулярно підтримують контакти.
"Втім, як загальний коментар маю сказати, що позиція Естонії з приводу європейської безпеки висловлена давно і вона чітка: фокус вільного світу нині має бути на тому, як допомогти Україні перемогти і гарантувати її безпеку у довгостроковій перспективі. Воєнні злочинці мають бути притягнені до відповідальності, а завдана шкода компенсована. Лише це є шляхом до тривалого миру й запобігання новій агресії", - зазначила прем'єрка Естонії.
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