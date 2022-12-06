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АНАЛІТИКА

Євросоюз готує санкції проти російського гірничодобувного сектора, – FT

 

В рамках підготовки дев'ятого пакету санкцій ЄС проти Росії Єврокомісія запропонує заборонити інвестиції у російський гірничодобувний сектор, а також посилити контроль за експортом технологій.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на власні джерела.

Видання зауважує, що заборона на інвестиції у видобуток корисних копалин в Росії передбачатиме винятки для деяких конкретних продуктів. Росія є важливим постачальником на світові ринки деяких рідкісних металів, таких як титан і паладій.

За даними ОЕСР, на гірничодобувний сектор Росії, яка є світовим виробником золота, залізної руди, урану та фосфатів, припадала чверть іноземних інвестицій у країну до повномасштабного вторгнення в Україну.

Джерела FT стверджують, що до санкційного пакета вже включено посилення експортного контролю щодо технологій, які Росія використовує для виробництва озброєнь, а також заборону на транзакції ще з трьома російськими банками, додаткові санкції проти російських телеканалів, заборону на співпрацю з російськими маркетинговими та дослідницькими компаніями і персональні санкції щодо 180 фізичних осіб. Водночас цей пакет може бути доповнений.

Очікується, що дев'ятий пакет санкцій ЄС проти Росії може бути узгоджений до кінця наступного тижня. Однак його мають одноголосно затвердити всі 27 країн - членів ЄС.

Як повідомлялося, за даними Bloomberg, ЄС також планує запровадити обмеження на постачання технологій, які можуть використовуватися для створення російських безпілотників.

Новий пакет санкцій може бути погоджений під час зустрічі очільників МЗС країн Євросоюзу 12 грудня.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: ЄС, Росія
 

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