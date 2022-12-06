Європа зможе пережити цю та наступну зиму без особливих труднощів, – Engie

Європа, ймовірно, переживе цю й наступну зиму, оскільки вона компенсує скорочення потоків російського природного газу за рахунок постачань з інших країн, а також зменшує попит. Про це заявляє керівник головного французького дистриб'ютора палива Жан-П'єр Кламадьє, пише Bloomberg.

«Цієї зими ми впораємося», оскільки запаси в Західній Європі все ще майже заповнені, сказав голова Engie SA Жан-П'єр Кламадьє на конференції в Парижі у вівторок. «Наші експерти з Engie мають відчуття, що нам також вдасться пройти наступну зиму без особливих труднощів», - додав він.

Це частково залежатиме від погоди, здатності Європи продовжувати заманювати вантажі скрапленого природного газу, а також програм з енергозбереження, сказав Кламадьє. Постачання СПГ в Європу, ймовірно, залишаться високими в найближчі тижні, зазначив він. Але температура різко падає в усьому регіоні, виснажуючи запаси і тестуючи здатність споживачів обмежувати споживання.

Дещо оптимістичні коментарі Кламадьє контрастують із занепокоєнням, висловленим Міжнародним енергетичним агентством (МЕА) минулого місяця. Окремі постачальники також заявили, що наступна зима буде складнішою, оскільки різке скорочення російського постачання ускладнить поповнення місць зберігання. У той же час попит на СПГ у Китаї може відновитися, якщо його економіка відновиться після карантину, пов'язаного з Covid.

Керівник Engie також сказав, що Європа знову збалансує свій ринок газу, коли зможе підписати нові середньострокові й довгострокові контакти з постачальниками, а СШАіа Катар розпочнуть експортні потужності з середини цього десятиліття. Тим часом континент «зіткнеться з дорогими витратами на паливо, оскільки Європейський Союз намагається домовитися про обмеження цін» або реалізувати ефективні спільні закупівлі СПГ.

