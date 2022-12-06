Росія продовжує виробляти крилаті ракети попри санкції - NYT

Британські експерти з питань зброї, які побували у Києві, виявили, що принаймні одна російська крилата ракета Х-101, використана під час масштабної атаки 23 листопада, вироблена не раніше жовтня.

Деякі з ракет, які Росія наприкінці листопада запустила по цивільній інфраструктурі України, були виготовлені через кілька місяців після того, як Захід запровадив санкції з метою позбавити РФ компонентів, необхідних для виробництва цієї зброї.

Про це пише видання The New York Times із посиланням на дані британської групи з дослідження озброєнь Conflict Armament Research.

Експерти дослідили залишки крилатих ракет Х-101, виявлених у Києві після атаки 23 листопада. У звіті, який слідчі оприлюднили у понеділок, зазначено, що, як свідчить маркування на боєприпасах, одна з ракет виготовлена цього літа, а інша - після вересня.

Як зазначає американське видання, те, що Росія продовжує виробляти передові керовані ракети, як-от Х-101, свідчить, що вона знайшла способи придбати напівпровідники та інші матеріали попри санкції.

Дослідники також припускають, що вона мала значні запаси компонентів до початку війни.

Це одне з найновіших досліджень незалежної британської групи Conflict Armament Research, яка ідентифікує і відстежує зброю та боєприпаси у війнах, повідомляє NYT.

Група британських дослідників прибула до Києва напередодні нової атаки на запрошення української спецслужби.

Західні компоненти

Під час чотирьох попередніх поїздок до Києва після вторгнення експерти Conflict Armament Research виявили, що майже все сучасне російське військове спорядження, яке вони перевірили, як-от радіостанції з шифруванням і лазерні далекоміри, виготовлено із західних напівпровідників, пише видання.

Слідчі не змогли визначити, чи досліджувані ними залишки Х-101 належали до ракет, які досягли своїх цілей і вибухнули, чи були перехоплені в польоті та збиті.

Ракети Х-101 марковані цифрами. Як стверджують британські експерти, перші три цифри представляють фабрику, де виготовлена ракета, за ними йде інший тризначний код, який визначає один із двох відомих видів ракет Х-101 і дві цифри, які вказують, коли вона була зроблена. Вважається, що останній рядок із п'яти цифр позначає партію ракети та серійний номер.

NYT цитує анонімний коментар американського чиновника, який зазначив, що Росія вочевидь використовує нові боєприпаси разом зі старішими через суттєвий брак зброї.

Представники Пентагону вважають, що з початку війни Росія випустила тисячі крилатих ракет великої дальності, а також балістичних ракет малої та середньої дальності по цілях в Україні.

Ракети Х-101 марковані цифрами. Як стверджують британські експерти, перші три цифри представляють фабрику, де виготовлена ракета, за ними йде інший тризначний код, який визначає один із двох відомих видів ракет Х-101 і дві цифри, які вказують, коли вона була зроблена. Вважається, що останній рядок із п'яти цифр позначає партію ракети та серійний номер.

NYT цитує анонімний коментар американського чиновника, який зазначив, що Росія вочевидь використовує нові боєприпаси разом зі старішими через суттєвий брак зброї.

Представники Пентагону вважають, що з початку війни Росія випустила тисячі крилатих ракет великої дальності, а також балістичних ракет малої та середньої дальності по цілях в Україні.