Росія 5 грудня випустила по Україні ракет на $500 мільйонів, – Forbes

Упродовж 5 грудня Росія випустила по території України ракет різних типів, загальна сума яких становить $400-500 млн.

Про це свідчать підрахунки Forbes.

За даними Командування повітряних сил, 5 грудня по Україні було випущено такі типи ракет: 38 крилатих авіаційних ракет Х-101/Х-555, 22 крилаті ракети "Калібр", три крилаті ракети Х-22, шість крилатих ракет Х-59, одна авіаційна крилата ракета Х-31П.

Для розрахунку вартості цих ракет видання використовувало такі оцінки: вартість ракети Х-101 - $13 млн, Х-555 - $4 млн, "Калібр" - $6,5 млн, Х-22 - $1 млн, Х-59 - $0,5 млн, Х-31П - $0,5 млн. Тож, загальна вартість усіх випущених ракет становить $400-500 млн.

Нагадаємо, 5 грудня відбулась восьма масована ракетна атака Росії на українські енергетичні об'єкти. За даними Повітряних Сил ЗСУ збито понад 60 ракет із більш ніж 70 випущених окупантами.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, зафіксовано влучання російських ракет по об'єктам енергетичної інфраструктури у Київській, Вінницькій та Одеській областях.

Внаслідок масованої російської ракетної атаки у понеділок без світла залишилася Сумська область, Житомир та ряд інших міст, у Одесі та Кривому Розі зафіксовано відключення централізованого водопостачання.