Україна 19-та у світі за темпами інфляції. Перша – Зімбабве з 269%

Україна ділить із Пакистаном 19-те місце серед країн із найвищими темпами інфляції у 2022 році. Про це йдеться у дослідженні Elements, що базується на даних Trading Economics.

Геополітична напруженість, збільшення витрат на енергію, перебої з постачаннями призвели до того, що майже у половині країн світу рівень інфляції вимірюється двозначними цифрами. У деяких навіть тризначними, зазначено у звіті.

Лідерами за темпами інфляції є Зімбабве (269% у річному обчисленні на жовтень 2022 року), Ліван (162%) та Венесуела (156%).

У міру посилення цінового тиску 33 центральні банки з 38, що відстежуються Банком міжнародних розрахунків, цього року підвищили відсоткові ставки. Ці скоординовані підвищення є найбільшими за два десятиліття і знаменують кінець епохи вкрай низьких відсоткових ставок, зазначають автори дослідження.

2023 року центральні банки можуть продовжити політику підвищення ставок, оскільки інфляція залишається рекордно високою.