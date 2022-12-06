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АНАЛІТИКА

В уряді Росії занепокоєні через нестачу кадрів внаслідок оголошеної Путіним мобілізації

 

Російський уряд "дуже стурбований" через дефіцит на ринку праці, який обмежує розвиток економіки.

Про це голова Мінекономрозвитку РФ Максим Решетніков заявив в ефірі телеканалу "Росія 24", повідомляє російська редакція Forbes.

"Нас дуже сильно хвилює, звичайно, ринок праці, тому що за фактом він дефіцитний на сьогоднішній момент, і це є обмежуючим (фактором, - ред.)", - сказав російський міністр.

Водночас Решетніков заявив, що за прогнозом Мінекономрозвитку, спад ВВП Росії за підсумками 2022 року становитиме 2,9%.

Водночас аналітики російського "Альфа-банку" прогнозують, що ВВП Росії наступного року знизиться на 6,5%, що стане найбільшим падінням економіки РФ з 2009 року. Серед причин вони вказували на обмежену пропозицію трудових ресурсів.

Місяць тому Решетніков визнав дефіцит кадрів на ринку праці на нараді у Владіміра Путіна, який у відповідь запропонував стимулювати вихід на роботу росіян із дітьми.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

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