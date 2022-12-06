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В уряді Росії занепокоєні через нестачу кадрів внаслідок оголошеної Путіним мобілізації
15:31 06.12.2022 |
Російський уряд "дуже стурбований" через дефіцит на ринку праці, який обмежує розвиток економіки.
Про це голова Мінекономрозвитку РФ Максим Решетніков заявив в ефірі телеканалу "Росія 24", повідомляє російська редакція Forbes.
"Нас дуже сильно хвилює, звичайно, ринок праці, тому що за фактом він дефіцитний на сьогоднішній момент, і це є обмежуючим (фактором, - ред.)", - сказав російський міністр.
Водночас Решетніков заявив, що за прогнозом Мінекономрозвитку, спад ВВП Росії за підсумками 2022 року становитиме 2,9%.
Водночас аналітики російського "Альфа-банку" прогнозують, що ВВП Росії наступного року знизиться на 6,5%, що стане найбільшим падінням економіки РФ з 2009 року. Серед причин вони вказували на обмежену пропозицію трудових ресурсів.
Місяць тому Решетніков визнав дефіцит кадрів на ринку праці на нараді у Владіміра Путіна, який у відповідь запропонував стимулювати вихід на роботу росіян із дітьми.
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