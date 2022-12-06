Відставка Макрона і UnBrexit у Британії: Saxo Bank опублікував шок-прогнози на 2023 рік

Данський Saxo Bank випустив "шокові прогнози" на 2023 рік, основною темою яких стала деглобалізація та неможливість повернення допандемійної низької інфляції.

"Минули часи, коли низькі відсоткові ставки могли сприяти мріям про гармонійний світ, побудований на відновлювальній енергії, рівності та незалежних центральних банках. У 2023 році світова економіка перейде до режиму воєнної економіки, в якій суверенні економічні інтереси та самозабезпечення переважатимуть над глобалізацією", - описує банк своє припущення.

Передбачення Saxo Bank - малоймовірні події, реалізація яких може призвести до шоку на фінансових ринках. Експерти Saxo Bank наголошують, що до цих прогнозів потрібно ставитися як до експерименту з розглядом всіх можливостей, навіть якщо вони мають нереальний вигляд.

Ось шок-прогнози Saxo Bank на 2023 рік:

1. "Мангеттенський проєкт" для енергетики.

Постійне збільшення глобальної потреби в енергії спонукає найбагатших людей світу згуртуватися й розпочати науково-дослідний проєкт такого масштабу, якого світ не бачив відтоді, як Мангеттенський проєкт дозволив США створити першу атомну бомбу.

2. Відставка Емманюеля Макрона.

Політична ситуація у Франції та ріст популярності Марі Ле Пен після виборів 2022 року заженуть Макрона в глухий кут, змусивши його покинути політику та піти у відставку. Принаймні тимчасово.

3. Подорожчання золота до $3000 за тройську унцію.

Вартість золота підскочить до небачених рівнів після того, як ринки та центральні банки усвідомлять хибність ідеї про те, що інфляція є тимчасовою, а високі ціни зберігатимуться довго.

4. Створення збройних сил ЄС.

Безпекові ризики у регіоні та відмова США виконувати роль "світового поліцейського" змусять ЄС створити власні збройні сили, що виведе єдність регіону на новий рівень.

5. Заборона м'яса.

Одна з країн світу, прагнучи стати світовим лідером у скороченні шкідливих викидів, не просто запровадить високий податок на м'ясо, а повністю заборонить його виробництво.

6. Референдум про скасування Brexit.

Через рецесію у Великій Британії почнуться політичні потрясіння, що завершаться голосуванням за перегляд рішення про вихід з ЄС.

7. Широкий державний контроль за цінами.

Політики запровадять суворий контроль за цінами з метою стримання інфляції, що призведе до низки небажаних наслідків.

8. Вихід з МВФ країн ОПЕК+ та Китаю.

Країни, які не вважають США союзником, через санкції проти Росії вирішать вийти з Міжнародного валютного фонду та створити новий резервний актив замість долара.

9. Прив'язка курсу єни до долара.

Через проблеми, з якими єна зіткнулася у 2022 році, Банк Японії спробує прив'язати її курс до долара на рівні 200 єн/$ і почати перезавантаження всієї фінансової системи.

10. Заборона офшорів.

Члени Організації економічного співробітництва та розвитку вирішать повернути гроші з податкових гаваней у свою економіку, повністю заборонивши їх.