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АНАЛІТИКА

ЄС заборонить торгівлю отриманими внаслідок вирубування лісів товарами

 

Єврокомісія (ЄК) поширила у вівторок комюніке, в якому вітає попередню політичну угоду між Європарламентом та Радою ЄС щодо союзного регламенту про ланцюги постачань товарів без вирубки лісів.

"Після ухвалення та застосування новий закон гарантує, що набір основних товарів, розміщених на ринку ЄС, більше не сприятиме знелісненню та деградації лісів у ЄС та інших країнах світу", - йдеться у документі, оприлюдненому в Брюсселі.

У ньому пояснюється, що оскільки ЄС є великою економікою та великим споживачем цих товарів, "такий крок допоможе зупинити значну частку глобального знеліснення та деградації лісів, що, у свою чергу, скоротить викиди парникових газів та втрату біорізноманіття".

Коли нові правила набудуть чинності, всі відповідні компанії будуть зобов'язані проводити сувору комплексну перевірку відповідності законодавству під час розміщення на ринку ЄС або експорту з нього пальмової олії, худоби, сої, кави, какао, деревини та каучуку, а також продуктів їх переробки, наприклад яловичини, меблів або шоколаду.

Ці товари були обрані на основі ретельної оцінки їхнього впливу як "основної рушійної сили знеліснення через сільськогосподарську експансію".

Остаточна версія узгодженого законодавцями ЄС документа ґрунтується на головних положеннях запропонованого Єврокомісією рік тому проєкту регламенту, який передбачав боротьбу з вирубуванням лісів незалежно від того, чи законне воно, чи незаконне; суворі вимоги простежуваності зв'язку товарів із сільськогосподарськими угіддями, у яких їх було виготовлено; систему порівняльного аналізу за країнами.

Оператори і трейдери повинні будуть доводити, що продукція виробляється на землях, які не зазнавали вирубування лісів після 31 грудня 2020 року, і відповідає всім законам, що діють у країні виробництва. Компанії також мають збирати точну географічну інформацію про сільськогосподарські угіддя, де вирощувалися товари, які вони закуповують, щоб ці товари можна було перевірити на відповідність вимогам.

Держави-члени ЄС мають стежити за тим, щоб недотримання правил спричиняло "ефективні та стримувальні санкції".

"Список товарів, що охоплюються, регулярно переглядатиметься і оновлюватиметься з урахуванням нових даних, таких як зміна моделей знеліснення", - повідомляють у Брюсселі.

Тепер Європарламент і Рада ЄС мають офіційно ухвалити новий регламент, перш ніж він зможе набути чинності. Після набрання чинності законом у операторів і трейдерів буде півтора роки для впровадження нових правил.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС
 

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