ЄС профінансує до 85% витрат на Rail Baltica, наразі вважає цей проєкт оборонним - координатор

Єврокомісія вирішила профінансувати до 85% вартості проєкту залізниці Rail Baltica, повідомила координатор проєкту в ЄК Катрін Траутманн.

За її словами, таке рішення ухвалено тому, що тепер цей проєкт розглядається як такий, що має велике значення не лише для регіональної економіки, а й для оборони.

"(Залізничне - ІФ) сполучення також має служити обороні ЄС та НАТО - для перевезення військових і техніки. Це важливо ще й тому, що Швеція та Фінляндія також стануть членами НАТО", - сказала Траутманн на конференції в Ризі у вівторок.

"Це важлива інформація для майбутніх підрядників цього проєкту: Rail Baltica - дуже важливий та фінансово безпечний проєкт", - наголосила координатор проєкту.

Вона додала, що збільшений нині кошторис проєкту та нове сполучення Rail Baltica з Україною ще має схвалити Європарламент.

Як повідомив у вівторок голова правління спільного підприємства країн Балтії - АТ RB Rail Агніс Дріксна, наступного року завершується фаза проєктування Rail Baltica, а безпосередньо будівництво заплановано у 2023-2027 роках.

За його словами, протягом наступного року буде внесено оновлення та коригування до стратегії Rail Baltica, а також буде проаналізовано витрати в розрізі вже виконаних та майбутніх робіт.

З 2027 року розпочнуться тестування та перевірки відповідності проєкту, а до 2030 року транспортний коридор Rail Baltica має бути завершений, сказав Дріксна.

Проєкт залізниці Rail Baltica з європейською колією був включений до пріоритетних проєктів транс'європейської транспортної мережі ЄС. Цього літа ЄК надала йому додатково EUR357 млн фінансування. Раніше повідомлялося, що вартість проєкту збільшилася приблизно до EUR7 млрд.

Rail Baltica з 2026 року має з'єднати Таллінн, Пярну, Ригу, Паневежис, Каунас, Вільнюс та Варшаву. Новою колією пасажирські потяги рухатимуться зі швидкістю до 250 км/год, вантажні - до 120 км/год.

