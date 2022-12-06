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АНАЛІТИКА

Вартість офісів у Лондоні впаде більш ніж на третину за наступні 2-3 роки - експерти

 

Вартість лондонських офісів може суттєво знизитися в наступні два-три роки, оскільки попит на офісні приміщення залишатиметься низьким в умовах віддаленої роботи та скорочення персоналу в низці компаній, вважають експерти Citi.

На думку аналітиків інвестбанку, вартість офісів у британській столиці скоротиться на 38% за зазначений у прогнозі період.

Аналітики зазначають, що власникам офісних будівель у наступні чотири роки доведеться знизити вартість оренди на 43%. На тлі падіння вартості оренди офісні будівлі доведеться продавати за ціною більш ніж на 40% нижчою за поточну ринкову вартість.

При цьому аналітики зазначають, що тривалість такого спаду переважно залежатиме від того, коли сповільниться інфляція.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Британія
 

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