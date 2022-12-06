Франція та Німеччина проти пропозиції Єврокомісії заморозити 7,5 млрд євро для Угорщини

Франція та Німеччина, а також Італія очолюють групу з приблизно 12 урядів, які закликають Європейську комісію переглянути своє рішення щодо замороження 7,5 млрд євро фінансування Угорщини.

Про це пише Politico, повідомляє "Європейська правда".

"Слід відзначити прогрес, досягнутий угорською владою. Було проведено певну кількість реформ - але все ще очікуються додаткові елементи", - сказав представник французького казначейства.

Міністри фінансів обговорять це питання у вівторок, і згодом воно може стати проблемою, яку спробують вирішити лідери.

Минулого тижня Комісія запропонувала зберегти заморожування коштів ЄС, вважаючи досягнення Угорщини щодо захисту бюджету ЄС від шахрайства недостатніми. "У нас є зобов'язання, є обіцянки, але справа ще не зроблена", - сказав тоді комісар ЄС з бюджету Йоганнес Ган.

Хоча рішення Комісії було сприйнято з розумінням, питання стосувалися "пропорційності заморожування", сказав французький чиновник.

Ця група країн також вважає, що якщо не буде проведено нової оцінки, то в Раді ЄС може не виявитися кваліфікованої більшості на користь заморожування коштів.

На зустрічі послів ЄС минулого тижня Франція і Німеччина не погодилися з Комісією. Вони стверджують, що уряд Орбана виконує 17 антикорупційних реформ, щоб уникнути заморожування коштів, і що це повинно бути відображено в скороченні частки заморожування, яка наразі еквівалентна 65% коштів.

Вони просять Комісію провести нову оцінку з пізнішою датою відсікання, ніж 19 листопада, щоб включити реформи, які уряд Орбана провів відтоді.

Поки незрозуміло, чи надасть Комісія переглянуту оцінку. "Подивимося, офіційного рішення поки що не ухвалено", - заявив у понеділок комісар ЄС з економіки Паоло Джентілоні.

Якщо рішення не буде ухвалено до 19 грудня, процес санкцій просто затягнеться, а кошти не буде заморожено, що вважатиметься небажаним з огляду на те, що ЄС уперше використовує цей інструмент для стримування демократичного відкату в одній із країн-членів.

"Це було б повною катастрофою", - сказав один високопоставлений дипломат ЄС.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що і надалі не буде підтримувати план Європейського Союзу щодо надання Україні 18 мільярдів євро допомоги наступного року.