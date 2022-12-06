Фінансові новини
- |
- 06.12.22
- |
- 16:24
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Єдиний спосіб робити свою роботу добре — це любити її. Якщо ти ще не знайшов свою улюблену справу, продовжуй шукати"
Стів Джобс
Франція та Німеччина проти пропозиції Єврокомісії заморозити 7,5 млрд євро для Угорщини
08:57 06.12.2022 |
Франція та Німеччина, а також Італія очолюють групу з приблизно 12 урядів, які закликають Європейську комісію переглянути своє рішення щодо замороження 7,5 млрд євро фінансування Угорщини.
Про це пише Politico, повідомляє "Європейська правда".
"Слід відзначити прогрес, досягнутий угорською владою. Було проведено певну кількість реформ - але все ще очікуються додаткові елементи", - сказав представник французького казначейства.
Міністри фінансів обговорять це питання у вівторок, і згодом воно може стати проблемою, яку спробують вирішити лідери.
Минулого тижня Комісія запропонувала зберегти заморожування коштів ЄС, вважаючи досягнення Угорщини щодо захисту бюджету ЄС від шахрайства недостатніми. "У нас є зобов'язання, є обіцянки, але справа ще не зроблена", - сказав тоді комісар ЄС з бюджету Йоганнес Ган.
Хоча рішення Комісії було сприйнято з розумінням, питання стосувалися "пропорційності заморожування", сказав французький чиновник.
Ця група країн також вважає, що якщо не буде проведено нової оцінки, то в Раді ЄС може не виявитися кваліфікованої більшості на користь заморожування коштів.
На зустрічі послів ЄС минулого тижня Франція і Німеччина не погодилися з Комісією. Вони стверджують, що уряд Орбана виконує 17 антикорупційних реформ, щоб уникнути заморожування коштів, і що це повинно бути відображено в скороченні частки заморожування, яка наразі еквівалентна 65% коштів.
Вони просять Комісію провести нову оцінку з пізнішою датою відсікання, ніж 19 листопада, щоб включити реформи, які уряд Орбана провів відтоді.
Поки незрозуміло, чи надасть Комісія переглянуту оцінку. "Подивимося, офіційного рішення поки що не ухвалено", - заявив у понеділок комісар ЄС з економіки Паоло Джентілоні.
Якщо рішення не буде ухвалено до 19 грудня, процес санкцій просто затягнеться, а кошти не буде заморожено, що вважатиметься небажаним з огляду на те, що ЄС уперше використовує цей інструмент для стримування демократичного відкату в одній із країн-членів.
"Це було б повною катастрофою", - сказав один високопоставлений дипломат ЄС.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що і надалі не буде підтримувати план Європейського Союзу щодо надання Україні 18 мільярдів євро допомоги наступного року.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Повернути території, захоплені після 24 лютого: Блінкен про допомогу США Україні
|Президент більше спілкується із західними журналістами, тому що ми залежні від постачання зброї з країн-партнерів - Никифоров
|Залужний привітав військових із Днем ЗСУ: Вірю в кожного з вас і в нашу перемогу
|Зеленський у День ЗСУ: Наші Збройні сили борються за свободу, а це завжди примножує будь-яку силу
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Макрон не бачить суперечностей у заяві щодо гарантій безпеки для РФ: «Не робіть з мухи слона»
|Північна Македонія скасувала рішення про надання громадянства ексдепутату-утікачу Онищенку
|Євросоюз готує санкції проти російського гірничодобувного сектора, – FT
|Європа зможе пережити цю та наступну зиму без особливих труднощів, – Engie
|Росія продовжує виробляти крилаті ракети попри санкції - NYT
|Росія 5 грудня випустила по Україні ракет на $500 мільйонів, – Forbes
Бізнес
|Засновник Alibaba переїхав до Японії через тиск китайської влади, - Financial Times
|Starlink підвищує абонплату для українців з $60 до $75 на місяць, а вартість обладнання — з $600 до $700
|Nissan представив нове покоління мінівена Serena
|У США побудували найтонший у світі хмарочос
|Єврокомісія дозволила 4G та 5G на борту літаків – авіакомпанії забезпечать стільниковий зв’язок за допомогою технології пікосот
|Світові бренди призупинили рекламу у Twitter через рішення Маска, - FT
|США заборонили продаж обладнання Huawei та ZTE через побоювання китайського шпигунства