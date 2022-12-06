Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Британія вперше з 2016 року продовжила експорт газу до ЄС із початком зими

Британія вперше з 2016 року продовжила експорт газу до ЄС із початком зими

 

Цьогоріч природний газ з Британії продовжив надходити до Європи із початком зими і, ймовірно, надходитиме і надалі попри те, що зазвичай потоки зупиняються з похолоданням.

Про це повідомляє Bloomberg.

Газ з Британії постачається до Європи через газогін до Бельгії. Нинішні обсяги є найвищими для цієї пори року щонайменше з 2016 року. Це незвично для грудня, коли експорт з Британії зазвичай зупиняється, або навіть перетворюється на імпорт, оскільки з похолоданням попит на опалення у країні різко зростає.

Проте на тлі зусиль ЄС зменшити свою залежність від російського газу, британський видобуток у Північному морі, значні поставки з Норвегії та імпорт зрідженого природного газу стають основними альтернативами. Ціни на газ у Британії також були нижчими, ніж в Європі, протягом останніх кількох місяців, що стимулювало британських трейдерів продовжувати експорт.

"На відміну від попередніх років, ми очікуємо, що Британія залишиться нетто-експортером газу на континент цієї зими, використовуючи свої більш високі регазифікаційні потужності та рекордні обсяги імпорту СПГ", - вважає Мауро Чавес, директор з досліджень європейського газу та СПГ в Wood Mackenzie.

Водночас із подальшим похолоданням ймовірно, що з більш стрімким похолоданням обсяги експорт з Британії скоротяться. Наразі британські сховища можуть автономно забезпечити попит на газ протягом близько 9 днів. Для порівняння, це суттєво менше від позначки у 89 днів у Німеччині. Це робить Британію особливо вразливою до тривалих похолодань або перебоїв у постачанні.
За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,7353
  0,5303
 1,39

Курс обміну валют на сьогодні, 10:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,4981  0,07 0,17 40,3169  0,02 0,06
EUR 40,8050  0,11 0,26 41,9708  0,05 0,12

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,01 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес