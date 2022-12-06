Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Біля берегів Туреччини утворився затор з танкерів після обмеження цін на нафту з Росії

 

У турецьких водах утворився затор із нафтових танкерів після того, як західні держави ввели в дію обмеження цін на російську нафту. Туреччина вимагає від суден підтвердження наявності страховки, пише Financial Times.

Велика сімка (G7), країни Євросоюзу, а також Австралія з 5 грудня заборонили надавати страхові послуги для морських перевезень російської нафти, якщо її вартість перевищує $60 за барель.

Туреччина ж у світлі нових обмежень вимагає доказів повного страхового покриття для будь-яких суден, які проходять через її протоки Босфор і Дарданелли.

Через це біля проток з обох сторін утворився затор щонайменше з 19 нафтових танкерів. Один із них чекає на проходження уже шостий день.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,7353
  0,5303
 1,39

Курс обміну валют на сьогодні, 10:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,4981  0,07 0,17 40,3169  0,02 0,06
EUR 40,8050  0,11 0,26 41,9708  0,05 0,12

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,01 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес