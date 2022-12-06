Біля берегів Туреччини утворився затор з танкерів після обмеження цін на нафту з Росії

У турецьких водах утворився затор із нафтових танкерів після того, як західні держави ввели в дію обмеження цін на російську нафту. Туреччина вимагає від суден підтвердження наявності страховки, пише Financial Times.

Велика сімка (G7), країни Євросоюзу, а також Австралія з 5 грудня заборонили надавати страхові послуги для морських перевезень російської нафти, якщо її вартість перевищує $60 за барель.

Туреччина ж у світлі нових обмежень вимагає доказів повного страхового покриття для будь-яких суден, які проходять через її протоки Босфор і Дарданелли.

Через це біля проток з обох сторін утворився затор щонайменше з 19 нафтових танкерів. Один із них чекає на проходження уже шостий день.