Міністерство оборони РФ підтверджує сьогоднішню атаку безпілотників на аеродроми, де базується стратегічна авіація

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міністерства оборони Росії.

"Вранці 5 грудня цього року київським режимом, з метою виведення з ладу російських літаків дальньої авіації, були здійснені спроби завдання ударів реактивними безпілотними літальними апаратами радянського виробництва по військових аеродромах "Дягілєво" в Рязанській області та "Енгельс" Саратовської області", - говориться в повідомленні.

Також повідомляється, що дрони летіли на малій висоті і були перехоплені засобами протиповітряної оборони. Внаслідок падіння уламків та вибуху "була незначно пошкоджена обшивка корпусу двох літаків". Нібито загинули троє російських військових, ще четверо поранено.

Крім того, у російському Міноборони зазначили, що сьогодні було завдано удару "по українських об'єктах оборонного комплексу, вузлах зв'язку, енергетики та військових частинах". Нібито вражені усі заплановані 17 об'єктів.

"Внаслідок удару порушено перекидання залізничним транспортом резервів ЗСУ, іноземних озброєнь, військової техніки та боєприпасів до районів бойових дій", - йдеться у повідомленні.