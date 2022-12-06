Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Міністерство оборони РФ підтверджує сьогоднішню атаку безпілотників на аеродроми, де базується стратегічна авіація

 

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міністерства оборони Росії.

"Вранці 5 грудня цього року київським режимом, з метою виведення з ладу російських літаків дальньої авіації, були здійснені спроби завдання ударів реактивними безпілотними літальними апаратами радянського виробництва по військових аеродромах "Дягілєво" в Рязанській області та "Енгельс" Саратовської області", - говориться в повідомленні.

Також повідомляється, що дрони летіли на малій висоті і були перехоплені засобами протиповітряної оборони. Внаслідок падіння уламків та вибуху "була незначно пошкоджена обшивка корпусу двох літаків". Нібито загинули троє російських військових, ще четверо поранено.

Крім того, у російському Міноборони зазначили, що сьогодні було завдано удару "по українських об'єктах оборонного комплексу, вузлах зв'язку, енергетики та військових частинах". Нібито вражені усі заплановані 17 об'єктів.

"Внаслідок удару порушено перекидання залізничним транспортом резервів ЗСУ, іноземних озброєнь, військової техніки та боєприпасів до районів бойових дій", - йдеться у повідомленні.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,7353
  0,5303
 1,39

Курс обміну валют на вчора, 10:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,5672  0,01 0,03 40,3414  0,01 0,02
EUR 40,6983  0,10 0,25 41,9190  0,11 0,27

Міжбанківський ринок на вчора, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,01 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес