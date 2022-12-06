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АНАЛІТИКА

Інфляція у Туреччині сповільнилася до 84,4%

 

Інфляція в Туреччині сповільнилася вперше за останні півтора року, хоча заходи з пожвавлення економіки напередодні виборів в 2023 році можуть утримувати її на підвищеному рівні ще протягом певного часу.

Про це пише Bloomberg із посиланням на дані статистичного відомства країни.

Споживчі ціни в листопаді виросли на 84,4% у річному вимірі порівняно з 85,5% у жовтні.

Економісти, опитані Bloomberg, прогнозували рівень інфляції в 84,8%.

Так, щодо жовтня споживчі ціни зросли на 2,9% після зростання на 3,5% місяцем раніше і проти очікуваного підвищення на 3%.

Водночас темпи зростання цін виробників у Туреччині у листопаді сповільнилися до 136% у річному вираженні порівняно зі 157,7% місяцем раніше.

Інфляція в цьому році досягла найвищого рівня з моменту приходу до влади президента Реджепа Тайїпа Ердогана.

Попри те, що інфляція досягла піку пізніше, ніж спочатку очікувалося владою, Ердоган повторює свою нетрадиційну думку про те, що більш низькі витрати на запозичення можуть послабити ціни.
За матеріалами: Економічна правда
 

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