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Путін затвердив дефіцитний бюджет Росії на наступні три роки, третина видатків піде на війну
22:03 05.12.2022 |
Російський президент Владімір Путін підписав закон про федеральний бюджет РФ на 2023-2025 роки.
Про це свідчить інформація на офіційному російському порталі правової інформації, повідомляє РБК.
Особливістю нового бюджету є підвищені витрати на силовиків та війну в Україні - у 2023 році вони становитимуть понад 9 трлн руб., або 32% від усіх витрат.
Упродовж всіх трьох років бюджет буде дефіцитним. У 2023 році дефіцит запланований на рівні 2,93 трлн рублів або 2% ВВП, до 2025 року він має зменшитися до 1,26 трлн руб. (0,7% ВВП).
Загалом доходи бюджету в 2023 році, як очікується, становитимуть 26,13 трлн руб. (17,4% ВВП), витрати - 29,06 трлн руб. (19,4%). У 2024 році доходи очікуються на рівні 27,24 млрд руб., витрати - на рівні 29,43 трлн руб. Доходи та витрати в 2025 році повинні становити 27,98 трлн і 29,24 трлн руб. відповідно.
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