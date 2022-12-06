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Слова Макрона про гарантії для РФ викликали подив у ФРН
21:46 05.12.2022 |
Представники урядової коаліції Німеччини зі здивуванням та неприйняттям відреагували на заяву президента Франції Еммануеля Макрона про гарантії безпеки, які союзники по НАТО мають запропонувати Росії, коли вона повернеться до столу переговорів з Україною.
"Слова Макрона дивують. НАТО ніколи не загрожувало Росії, а, навпаки, створило загальну структуру для вирішення питань безпеки, ухваливши Основоположний акт НАТО-Росія", - заявив у неділю, 4 грудня, інтерв'ю газеті Die Welt експерт з питань зовнішньої політики Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Нільс Шмід (Nils Schmid).
На даний момент, за його словами, йдеться про гарантії європейської безпеки з боку Росії та зміцнення безпеки в Європі на випадок російської агресії. "Доки Росія проводить імперіалістичну зовнішню політику, загальноєвропейський мирний порядок, що включає РФ, неможливий", - упевнений німецький соціал-демократ.
Макрон запропонував дати Путіну "гарантії безпеки"
В інтерв'ю телеканалу TF1 4 грудня Еммануель Макрон повідомив, що під час свого нещодавнього візиту до США він обговорював майбутню безпекову архітектуру в Європі з американським президентом Джо Байденом. Володимир Путін неодноразово висловлював побоювання, що "НАТО наближається до його дверей і здатне розгорнути зброю, яка може загрожувати Росії", нагадав французький президент. "Ця тема буде одним із чинників для мирного врегулювання, тому ми маємо до неї підготуватися", - упевнений Макрон.
"Вкрай проблематичною" назвав пропозицію Макрона депутат Бундестагу від опозиційної партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) Йоган Вадефуль (Johann Wadephul). На його думку, висловлювання французького президента має стати темою термінового обговорення між ЄС та НАТО.
Макрон "перевертає все з ніг на голову", оскільки гарантії безпеки насамперед потрібні Україні, наголосив Вадефуль. "Представляючи НАТО причиною для занепокоєння у питаннях безпеки, він (Макрон - Ред.), перш за все, на жаль, заохочує російську пропаганду", - зауважив німецький політик.
ВДП: "Агресія походить від Москви"
Експерт із питань зовнішньої політики партії "Союз-90"/"зелені" Юрґен Тріттін (Jürgen Trittin) вважає, що гарантії безпеки важливі, "але не в односторонньому порядку". "Той, хто їх вимагає, має спочатку озвучити обіцяні гарантії безпеки для України", - пояснив Тріттін в інтерв'ю газеті Die Welt.
Член парламентської фракції Вільної демократичної партії Німеччини (ВДП) Ульріх Лєхте (Ulrich Lechte), у свою чергу, віддав належне дипломатичній ініціативі Макрона, водночас зауваживши, що "агресія завжди йшла від Москви". "Умовою для подібних переговорів має стати готовність України та Росії", - уточнив Лєхте.
Німецькі праві популісти та ліві підтримали ініціативу Макрона
Очільник опозиційної правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) Тіно Хрупалла (Tino Chrupalla), навпаки, позитивно оцінив висловлювання Макрона. Той факт, що ця "ініціатива, яка давно назріла", виходить не з Берліна, а з Парижа, за висловом Хрупалли, є "визнанням неспроможності" правлячої урядової коаліції ФРН. Макрон справедливо зазначив, що "законні інтереси Росії у сфері безпеки необхідно брати до уваги", додав лідер АдН.
Депутат Бундестагу від Лівої партії Ян Корте (Jan Korte) також вважає, що пропозиція президента Франції вимагає уважного вивчення. А лідер німецьких Лівих Мартін Ширдеван (Martin Schirdewan) в інтерв'ю газеті Rheinische Post привітав заяву Макрона: "Нам терміново потрібні мирні переговори, щоб покласти край цій нещасній війні. Тому ініціатива Макрона правильна".
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