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Японія обмежила ціну на російську нафту, але є нюанси – Reuters
15:55 05.12.2022 |
Виняток щодо сирої нафти з далекосхідного російського проєкту «сахалін-2», в якому японські енергетичні оператори мають частку після виходу Shell, було ухвалено у світлі енергетичної безпеки Японії. Про це пише Reuters.
Сьогодні, 5 грудня 2022 року, Японія запровадила «цінову стелю» на російську нафту, за винятком імпортованої з заводу «сахалін-2».
Як повідомляє Reuters, рішення було ухвалено після домовленості між країнами G7 і Австралією про обмеження ціни на російську сиру нафту на рівні $60/бар. у рамках останніх санкцій проти росії через її війну в Україні.
Виняток щодо сирої нафти з далекосхідного російського проєкту «сахалін-2», в якому японські енергетичні оператори мають частку після виходу Shell, було ухвалено у світлі енергетичної безпеки Японії.
Як йдеться в матеріалі, про подальші заходи щодо російських нафтопродуктів, які мають початися сьогодні, 5 лютого 2023 року, буде оголошено пізніше.
Як відомо, наприкінці травня 2022 року лідери країн ЄС домовилися про введення заборони на експорт російської нафти.
3 грудня Рада ЄС ухвалила рішення про встановлення граничної ціни на нафту, що експортується з росії, на рівні $60 за барель.
Сьогодні, 5 грудня 2022 року, нафтові санкції ЄС проти росії набули чинності.
«Стеля цін» означає, що з 5 грудня 27 країн Євросоюзу, Великобританія, США, Канада, Японія й Австралія надаватимуть послуги, пов'язані з російською танкерною нафтою, тільки в тому разі, якщо її закупили за встановленою граничною ціною або нижчою від неї. З 5 лютого 2023 року буде також заборонено закупівлю російських нафтопродуктів.
Очікується, що нафтове ембарго скоротить близько 90% імпорту нафти з рф у країни Євросоюзу до кінця цього року.
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