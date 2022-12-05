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АНАЛІТИКА

Бюджет Росії недорахувався запланованих нафтогазових доходів третій місяць підряд

 

Росія у листопаді недоотримала 90,2 млрд рублів нафтогазових доходів.

Загалом у листопаді Росія отримала загалом 866,4 млрд рублів нафтогазових доходів, що на 32% менше, ніж було у жовтні (1281,7 млрд рублів), пише російський Forbes.

При цьому у жовтні обсяг надходжень від продажу енергоресурсів був найбільшим, як мінімум, із січня 2021 року.

Обсяг додаткових нафтогазових доходів у листопаді впав майже у 4 рази щодо жовтня: 108,9 млрд рублів порівняно із 435,1 млрд рублів.

Таким чином, Федеральний бюджет РФ недоотримує запланований обсяг нафтогазових доходів третій місяць підряд.

Як повідомлялося, за підсумками жовтня 2022 року отримав на 7,5 мільярда рублів менше нафтогазових доходів, ніж очікувалося.

За підсумками вересня 2022 року бюджет РФ недоотримав 22,7 млрд рублів запланованих нафтогазових доходів.

Однак у серпні вони перевищили план на 85,9 млрд рублів, хоча у липні вони виявилися меншими плану на 74,7 млрд рублів. Нафтогазові доходи російського бюджету за підсумками червня перевищили план на 138,9 млрд руб., у травні перевищення склало 263,7 млрд руб., у квітні вони були меншими плану на 133,1 млрд руб., тоді як у березні вони відставали від плану на 302 млрд рублів.

З урахуванням падіння інших надходжень до федерального бюджету у жовтні Росія почала витрачати кошти з Фонду національного добробуту (ФНД) на покриття дефіциту бюджету у 2022 році.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Росія
 

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