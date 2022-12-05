Прокурор Міжнародного кримінального суду Хан проти створення спецтрибуналу щодо агресії РФ

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан, розглядаючи покарання РФ за злочин агресії проти України, вважає за доцільне фокусуватись для цього на вже існуючих інституціях, а не на створенні нових.

Про це він сказав, виступаючи на Асамблеї держав-учасниць Римського статуту в Гаазі, повідомив колишній заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов.

"Карім Хан висловився щодо відповідальності за злочин агресії. Він вважає доцільнішим фокусуватись на існуючих інституціях. І вирішувати питання через вдосконалення системи Римського статуту. Альтернативний погляд, над яким варто задуматися" - зазначив Мамедов у своєму Twitter.

Як відомо, Київ опрацьовує кілька варіантів створення спеціального трибуналу для покарання РФ за злочин агресії, один із них - на основі угоди між Україною та ООН, яка може ухвалити відповідну резолюцію.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС пропонує створити спеціалізований суд за підтримки ООН для розслідування та судового переслідування злочину агресії Росії.

Україна не є учасницею Римського статуту - міжнародної угоди, на основі якої був заснований та діє Міжнародний кримінальний суд. Однак Україна дала Міжнародному кримінальному суду право розслідувати злочини на своїй території.

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