Румунія почала постачати газ до Молдови

Румунія 3 грудня почала експортувати газ до Молдови трубопроводом Ясси-Унгени.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Newsmaker.

"Сьогодні о 13:00 почалося транспортування газу в напрямку Румунія-Молдова. Заявлено 1 023 266 кубічних метрів. Компресор працює нормально", - заявили представники компанії Transgaz.

Нагадаємо, газопровід Ясси-Унгени-Кишинів почали будувати 2013 року, а гілку Унгени-Кишинів - у лютому 2019 року. Спочатку влада планувала здати його в експлуатацію в четвертому кварталі 2017 року, потім перенесла цей термін на кінець 2018 року. Потім пообіцяли, що газопровід запустять у 2020 році. Однак, газопровід Ясси-Унгени, урочисто відкритий 27 серпня 2014 року, так і не запрацював, оскільки без "підключення" його до Кишинева проєктна потужність труби залишалася незатребуваною.

Основне завдання газопроводу - приєднати молдавську газотранспортну систему до румунської та європейської. За допомогою цього газопроводу влада Молдови має намір знизити залежність республіки від російського "Газпрому" і підвищити енергетичну безпеку країни.

Нагадаємо, влітку президентка Молдови Мая Санду заявила, що Кишинів хоче купувати газ у Румунії, і важливо, щоб це стало можливим якнайшвидше.