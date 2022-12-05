Молдова підписала контракт про постачання електроенергії з невизнаного Придністров'я

Молдавська компанія Energocom підписала контракт із МДРЕС, що розташована в Придністров'ї, про закупівлю електроенергії за ціною $73 за МВт/год.

Про це 3 грудня повідомив міністр інфраструктури та регіонального розвитку Андрій Спину, передає Укрінформ з посиланням на NewsMaker.

«Energocom підписала контракт на грудень з МДРЕС про постачання електроенергії. Ми також домовилися вивчити можливість продовження контракту з січня до березня 2023 року, щоб забезпечити електроенергією всю країну», - зазначив Спину.

Як уточнив міністр, у грудні МДРЕС поставить на правий берег 204 тис. МВт за ціною $73 за 1 мегават на годину. За словами Спину, цього обсягу, разом з електрикою, що надходить із Румунії, вистачить, щоб повністю покрити потреби Молдови.

«MoldovaGaz постачатиме на лівий берег, включаючи МДРЕС, 5,7 млн кубометрів газу на добу. Комісія з НС та НАРЕ ухвалять рішення знизити тарифи на електроенергію. Громадяни менше платитимуть за електрику», - повідомив Спину.

За його словами, цей контракт є розумним компромісом для забезпечення жителів обох берегів Дністра електроенергією та газом.

«Правий берег використовуватиме газ із резерву, який ми створили. Вперше правий берег більше не залежить від газу, який поставляє "Газпром". Крім того, з підписанням цього контракту знижується ризик масових відключень електроенергії», - додав Спину.