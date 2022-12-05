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АНАЛІТИКА

У Туреччині вперше протестували зліт реактивного безпілотного апарату Bayraktar Kizilelma

 

Кадри випробувань літального апарату, розробки компанії Baykar, показав голова правління компанії Сельджук Байрактар.

«Bayraktar Kizilelma - залишилося недовго», - написав Байрактар, наголосивши, що пройдено ще один критичний віраж у розробці літака.

Він нагадав, що проєкт розробки безпілотного літака Kizilelma здійснюється повністю коштом компанії Baykar, і висловив упевненість у тому, що цей апарат здійснить революцію у турецькій авіації.


Байрактар ​​підкреслив, що Kizilelma є важливою ланкою національних ініціатив Туреччини щодо розвитку технологій.
Як повідомляє "Мілітарний", новий реактивний надзвуковий малопомітний палубний БПЛА Bayraktar Kizilelma розробляється в рамках проєкту MIUS (Muharip İnsansız Uçak Sistemi).

Двигун

У 2021 році BAYKAR замовила в українського державного підприємства "Івченко-Прогрес" реактивні двигуни АІ-322Ф та АІ-25ТЛТ.

У вересні цього року проводилися випробування інтегрованого двигуна на реактивному безпілотнику.

У Туреччині вперше протестували зліт реактивного безпілотного апарату Bayraktar Kizilelma

 Другий прототип реактивного ударного безпілотника «Bayraktar Kizilelma». Серпень 2022. Туреччина. Фото: BAYKAR

Згідно з даними, наданими компанією, БПЛА матиме робочу висоту 12 000 м, злітну вагу 5,5 тонни, корисне навантаження 1,5 тонни й вантажопідйомність боєприпасів 1 тонну.

У той час як MIUS-A буде близький до надзвукової швидкості з українським двигуном АІ-25ТЛТ, MIUS-B буде надзвуковим з українським двигуном АІ-322Ф і турецьким TEI TF-6000. MIUS-B матиме у 2,5 раза потужніший двигун, що істотно відрізняє його за технічними характеристиками від MIUS-A.

У Туреччині вперше протестували зліт реактивного безпілотного апарату Bayraktar Kizilelma

 Український двигун АІ-322Ф на виставці "SAHA EXPO 2022" в Туреччині. Жовтень 2022. Фото: ЗМІ Туреччини

Передбачається, що безпілотники проєкту MIUS будуть запускатися з борту універсального десантного корабля TCG Anadolu (L-400) без допомоги катапультної системи.

Наприкінці серпня цього року "BAYKAR" завершила складання другого прототипу реактивного ударного безпілотника "Bayraktar Kizilelma". Перший зразок був закінчений в червні 2022 року. Перші польоти обох прототипів очікуються у 2023 році.
 

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