У США випробували ракети з APKWS проти дронів

Компанія BAE Systems успішно завершила додаткові випробування 70 мм ракет з APKWS для протидії безпілотникам, повідомляє "Мілітарний".



Ці ракети калібру 70 мм оснащені системою лазерного наведення та новою боєголовкою виробництва General Dynamics.

Система наведення отримала назву Advanced Precision Kill Weapon System (APKWS), боєголовка - High-Explosive Anti-Tank Anti-Personnel Anti-Materiel (HEAT/APAM).





У ході нових випробувань п'ять 70-мм ракет уразили різні безпілотники, у тому числі БПЛА, які летіли зі швидкістю понад 161 км на годину.

Комплект APKWS перетворює стандартну ракету з 4,5-кілограмовою боєголовкою у високоточну, недорогу, надзвукову «ударну зброю з блокуванням після пуску», заявляє BAE.

Компанія зазначає, що комплект лазерного наведення дає можливість літакам і вертольотам наносити «хірургічні удари» із відстані понад 3 кілометри.

А неконтактний підривник, який входить у комплект, дозволяє ракеті уражати ціль без прямого контакту.

Ракети з наведенням APKWS ефективні проти броньованих, стаціонарних і рухомих цілей та можуть запускатися з літаків, вертольотів, вантажівок, катерів і бойових модулів.

«Безпілотники стають все більш поширеними в конфліктах по всьому світу, і ми даємо нашим клієнтам ефективний спосіб протистояти їм, не марнуючи дорогі ракети», - сказав Грег Прокопіо, керівник відділу високоточного наведення та зондування BAE Systems.

Нещодавно в рамках одного з випробувань ракети змогли успішно уразити броньовану техніку з великої відстані та масивну сталеву пластину.

Нагадаємо, на базі цих рішень створений комплекс VAMPIRE (Vehicle-Agnostic Modular Palletized ISR Rocket Equipment).

Про надання таких ракетних комплексів Україні Пентагон оголосив у пакеті військової допомоги 24 серпня.