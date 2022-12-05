США прирівняли ПВК «Вагнер» до радикальних ісламістів

США оголосили російську приватну військову компанію (ПВК) "Вагнер" організацією, що викликає особливе занепокоєння з точки зору порушення релігійних свобод, ідеться у заяві державного секретаря Ентоні Блінкена від 2 грудня.

До цього списку разом із "вагнерівцями" потрапила низка радикальних ісламістських організацій, частина з яких визнана в США терористичними: "Аш-Шабаб", "Боко Харам", "Хайят Тахрір аш-Шам", "ІГІЛ - Велика Сахара", "ІГІЛ - Західна Африка", "Джамаат Нусрат аль-Іслам валь-Муслімін" та "Талібан".

У чому звинувачують ПВК "Вагнер"

У заяві йдеться, що ПВК "Вагнер" потрапила до цього переліку через дії в Центральноафриканській республіці (ЦАР), однак не вказується, про які саме вчинки йдеться. Раніше управління верховного комісара Організації Об'єднаних Націй з прав людини та правозахисні організації неодноразово звинувачували найманців з цієї ПВК у системних і грубих порушеннях прав людини в ЦАР, включно зі свавільними затриманнями, тортурами, стратами, сексуальними злочинами та переслідуванням мирних мешканців.

Останнім часом в США все більше уваги приділяють запровадженню обмежувальних заходів щодо ПВК "Вагнер". Так, 1 грудня в Конгресі був представлений двопартійний проєкт закону, який передбачає оголошення "вагнерівців" терористами. Адміністрація президента США Джо Байдена теж розглядає питання про визнання ПВК "Вагнер" терористичною організацією.

Росія викликає "особливе занепокоєння" в США

Також Блінкен оприлюднив і перелік країн, які викликають особливе занепокоєння через серйозні порушення права на свободу віросповідання або толерантне ставлення до таких порушень. До нього увійшли Росія, Китай, Іран, Північна Корея, Бірма, Куба, Еритрея, Нікарагуа, Пакистан, Саудівська Аравія, Таджикистан і Туркменістан.

"Оголошення про надання такого статусу відповідає нашим цінностям та інтересам, спрямованим на захист національної безпеки та просування прав людини в усьому світі. Країни, які ефективно захищають ці та інші права людини, є більш мирними, стабільними, процвітаючими та надійними партнерами Сполучених Штатів, ніж ті, які цього не роблять", - зазначив держсекретар.

Що означає особливе занепокоєння

Статус країн та організацій, що викликають особливе занепокоєння, наданий зазначеним країнам та організаціям згідно з законом США про міжнародну свободу віросповідання від 1998 року. Цей закон передбачає можливість запровадження президентом США низки обмежувальних заходів до порушників.

Це можуть бути, зокрема: відкликання, обмеження або призупинення допомоги на розвиток і безпеку; вказівки виконавчим директорам міжнародних фінансових установ США голосувати проти позик на користь урядів, відповідальних за порушення; обмеження на видачу ліцензій на експорт будь-яких товарів або технологій; заборона надання, гарантування чи страхування позик або надання кредитів; заборона закупівлі товарів або послуг урядом США.