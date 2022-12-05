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Єврокомісія підготувала 9-й пакет санкцій проти РФ, ухвалити можуть 12 грудня
09:09 05.12.2022 |
Європейська комісія підготувала новий пакет санкцій проти Росії, який можуть затвердити вже за тиждень.
Про це повідомив у Twitter брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, пише "Європейська правда".
"Європейська комісія сьогодні поінформувала країни-члени ЄС про 9-й пакет санкцій проти Росії. Цікаво, що Білорусь не потрапила під санкції (знову)", - написав Джозвяк.
"Близько 180 назв у списку, спрямованих на банки, ЗМІ та технології, можливо, будуть узгоджені на зустрічі глав МЗС ЄС 12 грудня", - додав він.
Деякі держави-члени ЄС раніше висловлювали невдоволення тим, що Єврокомісія відкладає подальші пропозиції щодо обмежень проти Росії - останній пакет санкцій було ухвалено два місяці тому.
Польща та країни Балтії, які надіслали свої проєкти обмежень до Комісії кілька тижнів тому, закликали до швидкої роботи над наступним пакетом.
Серед їхніх пропозицій є зокрема заборона на співпрацю в галузі ядерної енергетики, у технологічному секторі, заборона на експорт усіх безпілотників включно із цивільними та скорочення послуг. У список також увійшли заборона на ввезення діамантів з Росії та продаж нерухомості росіянам.
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